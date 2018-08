TECH POINT : Spotify supprime les publicités, Tesla dans de beaux draps 0 0 13/08/2018 | 14:12 Envoyer par e-mail :

Retrouvez chaque jour un condensé des principales actualités tech du monde qui ont attiré notre attention. Spotify. Le service de streaming musical va tester une nouvelle fonction en Australie : passer les publicités. Actuellement, un utilisateur non payant voit fréquemment une publicité se glisser entre deux titres. Pour l'ignorer, il faut soit attendre un temps prédéfini soit enlever ses écouteurs. La fonction test "Active Media" offrira la possibilité de passer la publicité directement dès son apparition. Dans ce cas, l'annonceur ne payera pas la diffusion. Un pari pour Spotify qui prend le risque de réduire son chiffre d'affaires à court terme sur l'île (heureusement, c'est un petit marché). Cependant, avec le temps le service espère arriver à développer ses algorithmes pour qu'ils proposent des publicités mieux ciblées, synonymes de revenus additionnels sur le long terme. Si les cobayes australiens passent le test, cette nouvelle fonction pourrait bien voir le jour dans d'autres régions.



Tesla. Un tweet, des milliards de capitalisations en plus, deux plaintes, une enquête de la SEC. Elon Musk avait-il réellement les moyens (financiers) de ses ambitions quand il a twitté la semaine dernière qu'il envisageait de retirer Tesla de la cote ? Deux investisseurs vendeurs à découvert sur le titre ont porté plainte après avoir perdu des millions de dollars en un claquement de doigt : ils estiment que Musk cherche à manipuler le cours de l’action. Côté actionnaire, le fonds souverain saoudien, qui dispose de presque 5% du capital du Californien, n’a émis aucun commentaire sur une possible opération de retrait de la côte. Une source proche du dossier a laissé entendre que le fonds ne participerait pas à un financement de ce genre actuellement. Pendant ce temps, la SEC a ouvert une enquête visant à déterminer si les déclarations du patron sont bien fondées sur des éléments réels.



Trottinettes électriques. Depuis son lancement à Paris fin juin, Lime a dépassé les 100 000 courses, un départ en trombes pour cette nouvelle offre de transport. Cela représente 240 000 kilomètres et quelques dizaines de kilos de CO2 en moins dans l'agglomération parisienne. Face à ce succès, la startup américaine lance son service dans une troisième ville européenne, Madrid.



