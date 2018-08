TECH POINT : Starbucks s’allie à Alibaba, Square encaisse les Bitcoin, GTA V dépasse tout… 0 0 03/08/2018 | 11:56 Envoyer par e-mail :

Retrouvez chaque jour un condensé des principales actualités tech du monde qui ont attiré notre attention. Apple. $1,000,000,000,000 c'est fait.



Starbucks. Pour booster ses ventes en Chine la chaîne s’allie à Alibaba. Depuis peu, l’américain subit la montée en puissance du nouveau venu chinois Luckin Coffee, qui propose les mêmes produits 20 à 30% moins cher. Pour contrer cette offensive, il va offrir à ses clients la possibilité de se faire livrer leurs boissons préférées. La plateforme en charge de la livraison sera Ele.me, une filiale d’Alibaba évaluée à 9,5 milliards de dollars. Le service sera d’abord lancé en septembre à Beijing et Shangaï, puis ensuite dans une trentaine d’autres villes. D’ici la fin de l’année, Starbucks veut proposer ce service dans 2 000 de ses cafés chinois.



Square. En plus des transferts d’argent entre particuliers, l’application Cash App de l’entreprise propose le trading du Bitcoin depuis janvier. Elle a facturé à ses clients 37 millions de dollars de commissions sur les échanges de la monnaie virtuelle. Elle a aussi dépensé 36,6 millions de dollars pour mettre le service au point, laissant seulement 420 000 dollars de gains. C'est peu. L’entreprise co-fondée par Jack Dorsey, un des fondateurs de Twitter, ne souhaite pas monétiser cette activité tout de suite mais attirer un maximum de clients afin d’augmenter les volumes de transactions effectués.



Sonos. Introduction en bourse réussie. Le titre a réalisé hier sa première journée de cotation sur le Nasdaq. Introduit à 15 USD, il clôture à 19,91 USD, 32,7% de gain. Sa capitalisation boursière s’envole à presque 2 milliards de dollars. Malgré l’abaissement de la fourchette initiale de 17 - 19 USD à 15 USD, les investisseurs restent confiants et misent sur la valeur. Rappelons que l’entreprise va dépasser le milliard de chiffre d’affaires cette année.



Take-Two Interactive Software. L’éditeur de jeux vidéo annonce qu’il est sur le point de vendre 100 millions de copies de GTA V ! Le groupe vient également d’annoncer de bons résultats. Même si le chiffre d’affaires trimestriel est passé de 418 millions de dollars l’année dernière à 388 cette année, le résultat a bien augmenté, passant de 60,3 millions à 71,3. L’action marque une hausse de plus de 11% dans les échanges avant bourse.



Point capitalisations boursières. Les capitalisations sont données en milliards de dollars.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APPLE 2.92% 207.39 22.55% SONOSCAPE MEDICAL CORP - - SQUARE INC 8.66% 72.65 109.55% STARBUCKS CORPORATION -0.48% 51.68 -10.01% TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 0.89% 113.24 3.15%

