TECH POINT : Tesla BOOM, Snap BOF, Foodora CRAC... 08/08/2018 | 12:01

Foodora. Le livreur de repas allemand ferme ses portes en France. CRAC. L’entreprise qui perd plus d’argent qu’elle n’en gagne juge la concurrence trop forte sur le marché français et préfère battre en retrait. C’était le seul à garantir un salaire horaire minimum à ses livreurs de 7,50 euros, plus les primes sur livraisons… Un secteur difficile. L’année dernière, le Belge Take Eat Easy avait déjà déposé le bilan, laissant sur le carreau des dizaines d’employés, impayés. Les livreurs redoutent le même scénario catastrophe et commencent déjà à déserter la plate-forme. Ceux qui en profitent sont les derniers debout, Deliveroo et UberEats. D’une pierre deux coups, ils vont récupérer les parts de marché de l’allemand et disposer d’un pouvoir de négociation plus fort avec les livreurs, ces derniers poussant tous leurs portes… Tesla . Décidemment… Que de rebondissements avec cette entreprise. S’il y avait plus d’Elon Musk sur Terre aucun doute que les marchés seraient beaucoup plus surprenants. Le principal actionnaire du Californien a twitté hier en pleine séance qu’il considérait retirer Tesla de la cote à 420 USD et que le financement serait assuré. BOOM. Suspension momentanée du cours de bourse à New York puis envolée de 10,99%. Un tweet à 6,5 milliards de dollars. Aucun doute, la SEC doit déjà être sur l’affaire et vérifier que les déclarations du dirigeant respectent bien la loi américaine, car, avec son statut d’insider, Elon Musk a tout intérêt à faire décaler le cours vers le haut. Snap . Le réseau social vient de publier ses résultats trimestriels, il y a du bon, et du moins bon. Le chiffre d’affaires a augmenté sur la période mais son nombre d’utilisateurs actifs a lui diminué de 3 millions, à 188 millions. BOF. C’est la première fois que l’on observe ce repli chez Snap, rendez-vous le 6 novembre, jour de la publication du troisième trimestre, pour observer la tendance. L’entreprise a également annoncé qu’elle se dotait d’un nouvel actionnaire, le saoudien Al-walid Ben Talal, qui a investi 250 millions de dollars dans le réseau pour en obtenir 2,3%.. Le livreur de repas allemand ferme ses portes en France. CRAC. L’entreprise qui perd plus d’argent qu’elle n’en gagne juge la concurrence trop forte sur le marché français et préfère battre en retrait. C’était le seul à garantir un salaire horaire minimum à ses livreurs de 7,50 euros, plus les primes sur livraisons… Un secteur difficile. L’année dernière, le Belge Take Eat Easy avait déjà déposé le bilan, laissant sur le carreau des dizaines d’employés, impayés. Les livreurs redoutent le même scénario catastrophe et commencent déjà à déserter la plate-forme. Ceux qui en profitent sont les derniers debout, Deliveroo et UberEats. D’une pierre deux coups, ils vont récupérer les parts de marché de l’allemand et disposer d’un pouvoir de négociation plus fort avec les livreurs, ces derniers poussant tous leurs portes…

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SNAP INC 0.54% 13.12 -10.20% TESLA 10.99% 379.57 21.91%

