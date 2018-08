TECH POINT : Tesla restera en bourse, Uber sans chauffeur... 0 0 27/08/2018 | 15:27 Envoyer par e-mail :

Retrouvez chaque jour un condensé des principales actualités tech du monde qui ont attiré notre attention. Uber. Le changement d'un modèle ? Uber veut bâtir un véritable second pilier en renforçant ses investissements dans les trottinettes et les vélos en auto partage plus que sur les voitures. C'est un pari lancé par le PDG actuel de l'entreprise, Dara Khosroshahi, qui pense que ces modes de transport seraient plus adaptés pour les trajets intra-muros. Une façon de réduire la congestion des villes à moindre coût. Uber a déjà investi dans plusieurs entreprises de partage de vélo et s'est allié à Lime pour les trottinettes électriques. Uber se dit prêt à gagner moins à court terme pour améliorer ses bénéfices à un horizon plus long.



Super Mario. Son créateur s’inquiète du modèle addictif des loot boxes (bonus payants des jeux gratuits distribués aléatoirement). De plus en plus d’éditeurs emploient ce nouveau système qu’ils considèrent comme une poule aux œufs d’or. Mais selon Shigeru Miyamoto, ces bonus sont une menace pour la pérennité de l’industrie. En effet, certains pays et organisations les considèrent comme des jeux de hasard et brocardent leur caractère addictif. Des encadrements risquent de voir le jour. Le père de Super Mario pense qu'un bon jeu doit avoir un prix fixe (même si Nintendo vend, aussi, des titres proposant des microtransactions).



Tesla. Vous y aviez cru, il vous a eu. Elon Musk a annoncé vendredi renoncer à son plan de privatisation de la société cotée. Dans un message posté sur le blog du constructeur, il explique qu’après les consultations menées par Goldman Sachs et Morgan Stanley auprès des actionnaires, la plupart s’opposent au retrait de la cote. L’action perd un peu terrain en préouverture ce lundi, pour s’échanger en dessous des niveaux précédant le célèbre tweet du 7 août. Elon Musk devrait maintenant avoir affaire à la SEC pour répondre de ses déclarations, qui provoquent à chaque fois une volatilité extrême sur la valeur.



Airbnb. Le site d'hébergement assigne la ville de New York en justice pour abus de pouvoir. Cette décision intervient après que la ville a adopté un arrêté obligeant l'entreprise à lui transmettre les données des hôtes résidant sur son territoire. Airbnb estime cet arrêté anticonstitutionnel dans la mesure où on l'oblige à divulguer des données personnelles censées rester confidentielles. Première étape du feuilleton judiciaire qui attend les deux parties. A partir du 2 février 2019, la ville de New York rendra illégale toute location d'un appartement entier inférieure à 30 jours. A moins que…

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv TESLA -3.11% 313.8772 3.68%

