TECH POINT : Tesla surfe pour ne pas couler, Slack étend son service... 0 0 30/07/2018 | 12:15 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Retrouvez chaque jour un condensé des principales actualités tech du monde qui ont attiré notre attention. Tesla. Pour faire oublier les difficultés le temps d’un instant, Tesla lance une planche de surf à 1 500 dollars. Les 200 exemplaires ont déjà tous été vendus. Cependant, le constructeur spécialiste des délais à rallonge met en garde : jusqu’à 10 semaines d’attente pour rentrer votre surf dans votre Model 3…



ElectReon. L’Alliance Renault Nissan Mitsubishi s’associe avec le spécialiste israélien de la recharge par induction en circulation. Un premier tronçon d’essai est en service au nord de Tel Aviv. Des bobines électriques sont incorporées à l’asphalte permettant de transmettre de l’énergie au véhicule pendant son déplacement. Avec cette technologie, les véhicules se rechargent sans s'arrêter et sont potentiellement plus légers (réduction de la taille de la batterie). Le concept a séduit l'Alliance, qui avait déjà expérimenté un test de recharge par induction sur des Kangoo électriques en 2017.



Google. Beaucoup d’annonces ont été faites la semaine dernière par le moteur de recherche lors de sa conférence Google Cloud Next. On retiendra notamment la mise à jour du Play Store qui bannit maintenant les transactions en crypto-monnaies. Cette annonce intervient peu après qu’Apple a interdit les applications exploitant des crypto-monnaies sur son App Store. Coup dur pour ces monnaies décentralisées.



Slack. La messagerie collaborative prend de l’ampleur. Elle rachète la base d’utilisateurs des services Hipchat et Stride, filiales de son principal concurrent australien Atlassian. Une opération en partie financée par ce dernier lui-même, qui vient de prendre une participation au capital de Slack. Le service revendique 8 millions d’utilisateurs actifs par jour, dont 3 millions de comptes payant pour un chiffre d’affaires de 200 millions de dollars (avant rachats). Cette opération devrait booster les activités du service qui a levé 250 millions de dollars en 2017.



Grover. La startup allemande qui propose de ne plus acheter les derniers produits technologiques, mais de les louer sur une base d’abonnement, vient de lever 37 millions d’euros. Elle se considère comme le Netflix des objets allemands. Après des échecs en Angleterre et en Amérique, la jeune entreprise revient sur ses terres natales. Elle cherche à imposer son modèle de location longue durée en Allemagne comme une alternative à l’achat pour les consommateurs. Pour faire oublier les difficultés le temps d’un instant, Tesla lance une planche de surf à 1 500 dollars. Les 200 exemplaires ont déjà tous été vendus. Cependant, le constructeur spécialiste des délais à rallonge met en garde : jusqu’à 10 semaines d’attente pour rentrer votre surf dans votre Model 3…L’Alliance Renault Nissan Mitsubishi s’associe avec le spécialiste israélien de la recharge par induction en circulation. Un premier tronçon d’essai est en service au nord de Tel Aviv. Des bobines électriques sont incorporées à l’asphalte permettant de transmettre de l’énergie au véhicule pendant son déplacement. Avec cette technologie, les véhicules se rechargent sans s'arrêter et sont potentiellement plus légers (réduction de la taille de la batterie). Le concept a séduit l'Alliance, qui avait déjà expérimenté un test de recharge par induction sur des Kangoo électriques en 2017.Beaucoup d’annonces ont été faites la semaine dernière par le moteur de recherche lors de sa conférence Google Cloud Next. On retiendra notamment la mise à jour du Play Store qui bannit maintenant les transactions en crypto-monnaies. Cette annonce intervient peu après qu’Apple a interdit les applications exploitant des crypto-monnaies sur son App Store. Coup dur pour ces monnaies décentralisées.La messagerie collaborative prend de l’ampleur. Elle rachète la base d’utilisateurs des services Hipchat et Stride, filiales de son principal concurrent australien Atlassian. Une opération en partie financée par ce dernier lui-même, qui vient de prendre une participation au capital de Slack. Le service revendique 8 millions d’utilisateurs actifs par jour, dont 3 millions de comptes payant pour un chiffre d’affaires de 200 millions de dollars (avant rachats). Cette opération devrait booster les activités du service qui a levé 250 millions de dollars en 2017.La startup allemande qui propose de ne plus acheter les derniers produits technologiques, mais de les louer sur une base d’abonnement, vient de lever 37 millions d’euros. Elle se considère comme le Netflix des objets allemands. Après des échecs en Angleterre et en Amérique, la jeune entreprise revient sur ses terres natales. Elle cherche à imposer son modèle de location longue durée en Allemagne comme une alternative à l’achat pour les consommateurs.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET -2.54% 1252.89 18.94% TESLA -3.09% 297.18 -4.55%

Thibault Lemler © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue