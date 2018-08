TECH POINT : écoutez Deezer et payez en Bitcoin pour intéresser les VC 0 0 06/08/2018 | 14:57 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Retrouvez chaque jour un condensé des principales actualités tech du monde qui ont attiré notre attention. Bitcoin. Rumeur autour de l’acceptation du Bitcoin pour payer son café chez Starbucks. La chaîne américaine va s’associer avec l’Intercontinental Exchange (place boursière américaine), Microsoft, BCG et d’autres pour créer la plateforme Bakkt. Elle permettra aux porteurs de crypto-monnaies de convertir facilement leurs actifs numériques en monnaie plus répandue, comme le dollar. Le monde numérique rencontre le monde réel. Une bonne nouvelle pour le Bitcoin qui n’a toutefois pas été intégrée par le marché, depuis cette annonce son cours a baissé et il flirte maintenant avec les 7 000 dollars.



Deezer. La plateforme française de streaming musical vient de lever 160 millions d’euros. Le fonds saoudien Kingdom Holding Company ou Orange ont participé à ce nouveau tour de table. La société est maintenant valorisée un milliard d’euros. Elle avait déjà levé 100 millions en 2015 et était sur le point de s’introduire en bourse, mais les conditions de marché auront eu raison de l’opération. Cet argent frais va venir financer l’accélération du développement de Deezer, qui a réalisé 300 millions de chiffre d’affaires l’année dernière. La pousse française est leader dans l’hexagone avec ses 14 millions d'utilisateurs actifs mais encore loin de rivaliser avec Spotify et Apple Music.



Decentralized Web Summit. Cette conférence réunit à San Francisco de jeunes entrepreneurs et les personnages fondateurs du Web pour parler décentralisation. 200 personnes discutent et constatent la mainmise de grands acteurs privés sur les programmes et logiciels directement utilisés par les utilisateurs. Penser architecture décentralisée est selon eux le meilleur moyen d’échapper à ces acteurs. L'idée est simple. Si vous stockez les données dans un réseau qui repose sur un registre accessible à tous et infalsifiable, vous empêchez les acteurs privés d’enfermer vos données au sein de leur écosystème. La Blockchain pourrait en quelques sortes repenser l’identité en ligne…



Record. Le mois de juillet a été plutôt chargé dans le monde des capital-risqueurs. 55 transactions ont dépassé les 100 millions de dollars. La plus grosse opération est celle de JD Finance, qui a levé 1,9 milliard de dollars. Cette somme bénéficiera à la branche financière du numéro deux chinois de l’e-commerce qui est valorisée à 17 milliards de dollars avant une possible introduction en bourse.

Thibault Lemler © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue