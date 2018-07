TECH POINT : haro sur les steaks chez WeWork, véhicule autonome avec chauffeur chez Uber… 0 0 25/07/2018 | 11:45 Envoyer par e-mail :

Retrouvez chaque jour un condensé des principales actualités tech du monde qui ont attiré notre attention. WeWork. Il aura fallu plus de 8,5 milliards de dollars levés depuis 2011 pour que le géant américain de la location de bureaux partagés prenne cette décision : interdiction aux salariés de manger de la viande. Un des cofondateurs de l'entreprise, Miguel McKelvey, estime que ce changement pourrait ainsi sauver plus de 15 millions d'animaux d'ici 2023. Les 6 000 employés du groupe vont devoir changer de régime alimentaire pour s'orienter un peu plus vers le végétarisme. #vegan



Qualcomm. Le fabricant dévoile de nouvelles micros antennes 5G qui équiperont nos futurs smartphones. Elles ne seront pas plus grosses qu’une pièce d’un centime mais devraient atteindre une vitesse de connexion de 5 Gbit/s. Leur particularité ? Elles exploitent les ondes millimétriques, celles qui apportent le plus de débit car leur spectre est plus large. C’est la première fois qu’un fabricant propose un produit destiné à la téléphonie mobile en exploitant des ondes millimétriques.



Pinterest. Le réseau social créé en 2010 serait sur la voie d’une introduction en bourse courant 2019. Il devrait doubler son chiffre d’affaires cette année pour atteindre le milliard de dollars. Après avoir levé 1,5 milliard depuis ses débuts, la plateforme a su réunir 200 millions d’utilisateurs et serait aujourd’hui valorisée autour de 15 milliard de dollars.



Facebook. Après avoir abandonné son projet de drones solaires, ce sont des satellites qui vont connecter le monde à internet en 2019. Le projet, baptisé Athena, ciblera les zones dépourvues d’une qualité de réseau correcte et celles sans internet, qui concernent 1,5 milliard d’humains. SpaceX est aussi dans la course avec son projet Starlink. En parallèle, le réseau va ouvrir un incubateur en Chine, marché qu’il n’arrive pas à pénétrer depuis qu’il a été bloqué en 2009.



Uber. Redéploiement des véhicules autonomes, mais en mode manuel. Après l’accident ayant couté la vie à un cycliste il y a quelques mois, l’entreprise remet en circulation ses véhicules autonomes. Ils ne circuleront cependant pas en mode autonome dans un premier temps, un conducteur prendra les commandes. Il était temps pour la société de retourner sur les routes car il est primordial que les véhicules engrangent des millions de kilomètres pour affiner leurs algorithmes.



Hyperloop. SpaceX a lancé en 2015 une compétition de vitesse, Hyperloop Pod Competition, qui vient d’être remportée par une équipe d’étudiants allemands. Le principe de ce concours est de faire aller le plus vite possible une capsule de transport à sustentation magnétique dans un tube à basse pression. Le record a été établi à 457 km/h, encore loin de l’objectif des 1 200 km/h fixé par Elon Musk.

