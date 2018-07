TECH POINT : la Tech trébuche, Virgin Galactic à 3 000 mk/h, la crypto MacDo... 0 0 31/07/2018 | 12:00 Envoyer par e-mail :

Retrouvez chaque jour un condensé des principales actualités tech du monde qui ont attiré notre attention. La Tech trébuche. A la clôture d'hier : Apple -0,56% Google -1,82% Amazon -2,09% Facebook -2,19% Snap -4,36% Netflix -5,70% Twitter -8,03%. Notre échantillon avait déjà connu un mouvement baissier la semaine dernière. Les espoirs de rebond n'ont pas très bien démarré. Elles ont toutes les sept continué leur chute lors de la première séance hebdomadaire de lundi. Séance d'aujourd'hui à suivre, avant Apple à la clôture.



Point crypto. Vendredi dernier, le 27 juillet, la SEC a rejeté la demande des Winklevoss pour créer un ETF basé sur le bitcoin aux Etats-Unis. Conséquence : chute du Bitcoin de 8 300 USD à 7 800 USD en trois heures, environ 6%. Perte comblée dans les douze heures suivantes avec une accélération de 5% en 50 minutes. Quelques traders malins ont certainement su tirer parti de ces fortes variations. Le Bitcoin cote actuellement un peu au-dessus des 8 000 USD.



Deliveroo. Depuis ce mois de juillet, à Paris, l’entreprise britannique de livraison de repas à domicile ne fait plus que livrer : elle prépare aussi ses plats. Tout le monde ne le sait pas, mais Deliveroo possède déjà 200 cuisines réparties sur une soixantaine de sites dans le monde. Un bon moyen de contrôler les coûts, la rapidité et la qualité.



McDonald’s Corporation. Process bien huilé. Cette semaine le groupe va émettre des jetons MacCoin, non pas numériques, mais bien physiques. 14 000 pièces seront distribuées à travers le monde lors de l’achat d’un Big Mac. Un MacCoin permettra d'acheter un autre sandwich (ou bien spéculer à la hausse sur sa valeur ?). Dans un tout autre registre, le groupe communique aussi sur un autre projet plutôt original en Inde. Depuis l’année dernière les camions locaux du groupe roulent avec ses huiles de friture recyclées en biodiesel. Le programme couvre maintenant 85 restaurants et la chaîne alimentaire est la première à recycler 35 000 tonnes d’huile par mois.



Virgin Galactic. Le transporteur spatial a réalisé son troisième vol supersonique au-dessus du désert de Mojave avec succès. L’avion a dépassé une vitesse supérieure à deux fois celle du son (environ 3 000 km/h) pour atteindre une altitude de 52 kilomètres. Le tout en 42 secondes. Encore un peu plus près de la frontière de l’espace.



