Dropbox. L'entreprise de stockage et de partage de fichiers en ligne a publié cette semaine de bons résultats trimestriels, le chiffre d'affaires et le résultat ont battu le consensus des analystes. L'action s'est envolée dans les étoiles hier à Wall Street, gagnant plus de 9%... Avant de retomber sur Terre et de les perdre dans les échanges d'après clôture. Les investisseurs seraient-ils réticents ? Toutefois, la publication de la société se veut rassurante, tous les indicateurs sont en hausse, en particulier celui des utilisateurs payants, qui sont deux millions de plus que l'année dernière à la même période.



L'Oréal. L’emblématique entreprise française va lancer sur



Blockchain. La World Bank a mandaté la banque australienne Commonwealth pour mettre en place ce qui sera la première obligation émise via la Blockchain. L’obligation Kangourou (nom donné aux obligations étrangères émises en Australie en dollars australiens) sera nommée Bond-i, acronyme de Blockchain Offered New Debt Instrument, mais on note surtout une référence à la fameuse plage de Sydney, Bondi Beach.



Navya. La société lyonnaise développant des véhicules autonomes vient d’annoncer un accord de financement de 30 millions d’euros avec la Banque Européenne d’Investissement. Avec sa récente levée de fonds grâce à son introduction en bourse en juillet dernier, l’entreprise dispose d’un financement de 80 millions d’euros. De quoi financer sa croissance et son expansion internationale pour au moins cette année.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DROPBOX INC 9.13% 34.43 0.00% FACEBOOK -1.13% 183.09 3.76% L'ORÉAL -2.13% 206.6 14.08% NAVYA 0.56% 6.989 0.00%

Thibault Lemler © Zonebourse.com 2018

