TECH POINT : réalité augmentée, exosquelettes et cryptos décryptés

Retrouvez chaque jour un condensé des principales actualités tech du monde qui ont attiré notre attention. Magic Leap. 8 ans et 2,3 milliards pour cette annonce : les premiers modèles des lunettes de réalité mixte Magic Leap One sont désormais disponibles à l'achat, au prix fort de 2 295 dollars. Cette première version Creator Edition est mise en vente dans seulement six villes américaines et est avant tout destinée aux artistes et développeurs. La presse américaine salue la prestation du casque sans pour autant sauter au plafond. Le champ de vision est encore limité mais le casque offre toutefois une des meilleures prestations du marché. Il vient s'imposer comme le premier rival du casque Hololens de



Ford. Mi-homme, mi-machine. Les exosquelettes débarquent dans les usines du constructeur automobile. 75 modèles seront prochainement distribués aux ouvriers dans 15 usines autour du monde. Ces exosquelettes ne disposent ni de moteurs ni de batteries mais fournissent une assistance passive aux travailleurs. Un système de ressort vient soulager les bras lorsqu’ils sont levés, fournissant une assistance jusqu’à sept kilos. Les mouvements à répétition deviennent ainsi moins pénibles et plus faciles. Une innovation pour les travailleurs à la chaîne.



Airbnb. La ville de New York sévit avec la plateforme de location courte durée. Elle lui impose dès maintenant de communiquer la liste de ses hôtes, qui permettra à la ville d’appliquer la loi interdisant de louer un logement moins de 30 jours. La ville se réserve le droit d’infliger une amende de 1 500 dollars par mois et par logement pout tout manquement ou information erronée. L’étau se resserre pour la société californienne… Si les villes en arrivent à de telles mesures, c’est parce que la spéculation immobilière ne fait que grandir depuis l’arrivée de tels acteurs, aggravant la crise du logement dans les grandes villes touristiques.



Uber. La ville de New York sévit également avec la plateforme de VTC. Elle vient de geler pour un an les nouvelles licences attribuables et a imposé un salaire minimum pour les chauffeurs. Ce sera 17,22 dollars par heure que touchera au minimum un chauffeur de la compagnie. Conséquence : le prix des courses devraient augmenter de 3 à 5% pour les usagers. Ces dispositions sont également applicables aux concurrents d’Uber qui sont Lyft, Juno et Via. Plus de 80 000 personnes devraient constater le bénéfice immédiat de cette loi.



Crypto. Grosse semaine de correction. Le mouvement est baissier pour l’ensemble des valeurs de l’écosystème, le Bitcoin cède d’ailleurs plus de 10% depuis lundi. En cause la SEC, elle vient de reporter sa décision à propos de la création d’un ETF Bitcoin. Il faudra attendre fin septembre pour avoir une réponse définitive du gendarme américain. D’ici là, la spéculation pourrait reprendre ses droits. Si la décision de la SEC est positive, il est probable que les capitaux de nombreux investisseurs institutionnels affluent dans l’univers de la décentralisation, assez de quoi battre les pics de décembre 2017 ?

