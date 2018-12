TECHNIPFMC : Morgan Stanley affiche sa confiance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Morgan Stanley a confirmé sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 39 dollars (34 euros) sur TechnipFMC. Le broker voit dans les 12 et 13 décembre un point d'entrée intéressant, c'est à dire quand le groupe aura précisé ses objectifs pour 2019. Selon le broker, la probabilité d'une hausse du titre l'emporte sur une baisse. Il recommande donc de se préparer à acheter la valeur une fois que les perspectives du groupe seront dévoilées et la décision de l'Opep connue.