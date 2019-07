TECHNIPFMC affiche son optimisme

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d'affaires global de TechnipFMC s’établit à 3 434,2 millions de dollars au deuxième trimestre 2019. Le résultat net de la compagnie parapétrolière américaine atteint 97 millions de dollars, soit 0,21 dollar par action diluée. Sont inclus dans ce résultat 78,6 millions de dollars au titre de charges et crédits après impôts, soit 0,18 dollar par action diluée. Le bénéfice ajusté par action diluée s'élève à 0,39 dollar.L'Ebitda ajusté, qui exclut les charges et crédits avant impôts, atteint 450,0 millions de dollars, tandis que la marge d'Ebitda ajusté ressort à 13,1 %.Le groupe a relevé ses prévisions pour 2019 pour les segments Subsea et Onshore/Offshore.Le PDG, Doug Pferdehirt, a déclaré : " Ce trimestre, nous avons enregistré une prise de commandes record, pour un total de 11,2 milliards de dollars, soit un ratio prise de commandes sur chiffre d'affaires de 3,3. Le carnet de commandes atteint au total 25,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 75 % par rapport à la fin de l'année dernière "." Le trimestre qui vient de s'écouler a été excellent pour TechnipFMC. Le niveau de prises de commandes sans précédent démontre que nous sommes en train de gagner, avec une attention particulière sur la sélectivité des projets et la différenciation commerciale. Le chiffre d'affaires total de la société et l'Ebitda ajusté ont largement progressé. La solidité de ces résultats et l'augmentation significative de notre carnet de commandes renforcent notre confiance dans notre capacité à atteindre nos objectifs révisés à la hausse pour l'exercice 2019 et nous donnent une meilleure visibilité pour l'année 2020 et au-delà ", a conclu le dirigeant.