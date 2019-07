TECHNIPFMC : contrat significatif en mer du Nord

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TechnipFMC a remporté un contrat EPCI intégré (iEPCI) significatif, soit entre 75 et 250 millions de dollars, auprès de Neptune Energy pour le projet Seagull en mer du Nord. Ce contrat constitue une deuxième collaboration entre TechnipFMC et Neptune Energy dans le cadre de l'accord d'alliance globale stratégique sur cinq ans annoncé récemment. TechnipFMC assurera la fabrication, la livraison et l'installation des équipements sous-marins, dont les conduites de production, les conduites d'injection d'eau, les ombilicaux, les structures sous-marines et les systèmes de contrôle.