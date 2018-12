TECHNIPFMC met le cap sur 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TechnipFMC a dévoilé ses prévisions financières 2019. Dans sa branche Subsea, la société de services pétroliers vise un chiffre d'affaires entre 5,4 et 5,7 milliards de dollars et une marge d'Ebitda d'au moins 11%. Dans sa branche Onshore/Offshore, elle table sur un chiffre d'affaires entre 5,7 et 6 milliards de dollars et sur une marge d'Ebitda d'au moins 12%. Dans sa branche Surface Technologies, le groupe franco-américain vise un chiffre d'affaires entre 1,7 et 1,8 milliard de dollars et une marge d'Ebitda d'au moins 17%.TechnipFMC, qui prévoit d'investir environ 400 millions de dollars pour l'ensemble de l'exercice, table sur un flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation positif pour l'ensemble de l'exercice.Les coûts de restructuration et coûts liés à l'intégration de la fusion sont estimés à environ 50 millions de dollars pour l'ensemble de l'exercice.Le groupe prévoit enfin de synergies en termes de coûts permettant de réaliser des économies annuelles d'un montant total de 450 millions de dollars (220 millions de dollars en rythme annualisé au 31/12/2017, 400 millions de dollars en rythme annualisé au 31/12/2018, 450 millions de dollars en rythme annualisé au 31/12/2019).