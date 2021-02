TECHNIPFMC, parmi les plus fortes baisses du SRD à la clôture du jeudi 18 février 2021

TECHNIPFMC (-6,50% à 5,39 euros)

Le groupe a continué d'être pénalisé par la finalisation mardi de sa transaction de spin-off visant à créer deux sociétés leader du secteur, indépendantes et cotées en bourse, TechnipFMC et Technip Energies. Les investisseurs semblent s'interroger sur les perspectives de TechnipFMC. Au-delà, la société, plus américaine que jamais, pourrait se retirer d'Euronext.