TECHNIPFMC paye 301,3 millions de dollars pour clore des enquêtes anti-corruption

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TechnipFMC progresse de 1,4% à 22,05 euros, soutenu par la fin de plusieurs enquêtes anti-corruptions. La société de services pétroliers a accepté de payer 301,3 millions de dollars aux autorités américaines et brésiliennes dans le cadre d'un accord de règlement global d'enquêtes sur des soupçons de corruption au Brésil. Ces enquêtes portaient sur des agissements remontant à plus de dix ans.L'AFP rappelle qu'entre 2003 et 2013, "Technip a conspiré avec d'autres associés, comme la compagnie Keppel Offshore and Marine (KOM), basée à Singapour, pour verser 69 millions de dollars de commissions à des consultants qui eux-mêmes les versaient à des responsables gouvernementaux brésiliens travaillant pour la compagnie pétrolière d'Etat Petrobras".L'agence de presse précise que "ces pots-de-vin servaient à assurer des contrats de Petrobras au profit de Technip et de sa filiale américaine Technip USA. Quelque 6 millions de dollars ont aussi été versés au Parti des Travailleurs brésilien".TechnipFMC a par ailleurs rappeler que le groupe coopérait également à une enquête du Parquet National Financier (PNF) français en lien avec d'anciens projets en Guinée Équatoriale et au Ghana.À ce jour, cette enquête n'a pas fait l'objet d'un règlement. TechnipFMC demeure déterminée à trouver une solution négociée avec le PNF et conservera une provision d'un montant de 70 millions de dollars en lien avec cette enquête.