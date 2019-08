TECHNIPFMC, plus forte hausse du marché SRD à la mi-séance du mardi 27 août 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TECHNIPFMC (+ 5,56% à 22,22 euros)L'amour dure trois ans... à peine. Le mariage célébré en 2017 entre le français Technip et l'américain FMC se solde par un divorce. Le groupe parapétrolier basé à Londres, mais dirigé de Houston, a annoncé hier soir sa scission en deux entités cotées et indépendantes : l'une dédiée à la fourniture de services et de technologies, l'autre à l'ingénierie et à la construction de sites pétrochimiques et gaziers comme le site gazier de Yamal en Russie. L'opération devrait être finalisée l'an prochain. Les investisseurs saluent la manœuvre.