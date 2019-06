TECHNIPFMC remporte plusieurs contrats pour son projet de GNL au Mozambique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TechnipFMC a remporté plusieurs contrats subsea auprès d’Anadarko Moçambique Área 1 Lda, filiale à 100 % d’Anadarko Petroleum Corporation, pour son développement Golfinho/Atum au Mozambique. Ainsi, le groupe a notamment remporté un contrat majeur pour l’ingénierie, la fourniture des équipements, la construction et l’installation (EPCI) des systèmes sous-marins à travers sa filiale à 100 % constituée aux Emirats Arabes Unis (EAU), Technip Middle East FZCO.TechnipFMC réalisera la campagne d'installation en mer en consortium avec son partenaire Van Oord, à travers leur filiale à 100 % constituée aux EAU, Van Oord Gulf FZE, et en coopération avec un sous-traitant stratégique majeur, Allseas.De plus, TechnipFMC a remporté séparément des contrats subsea par l'intermédiaire de sa filiale américaine détenue à 100 % FMCTI (FMC Technologies Inc.). Ces contrats prévoient la livraison d'équipements sous-marins venant compléter la construction de puits ainsi que le périmètre EPCI.Au-delà de ces contrats, TechnipFMC et Allseas ont conclu un accord de collaboration stratégique visant à réaliser conjointement des projets spécifiques en eaux profondes, un segment où les actifs, produits et capacités des deux entreprises sont complémentaires. Cette collaboration stratégique permettra aux deux partenaires de mieux saisir des opportunités à l'échelle internationale.