TECHNIPFMC remporte un contrat auprès de TOTAL au Brésil

TechnipFMC a remporté un contrat significatif, soit entre 75 millions de dollars et 250 millions de dollars, pour le champ Lapa auprès de Total, au nom du consortium Lapa Field, composé de Total (35%), Shell (30%), Repsol (25%) et Petrobras (10%). Le champ Lapa se situe dans le bassin pré-salifère de Santos, au titre de l'accord de concession BM-S-9A, à 2 150 mètres de profondeur d'eau au large du Brésil. Ce contrat était inclus dans les résultats du premier trimestre 2019.Le contrat couvre la fourniture de conduites flexibles destinées à la production de pétrole, au système de gaz lift et à l'injection de gaz, ainsi que les équipements associés. Le champ sera raccordé au FPSO (Unité flottante de production, stockage et déchargement) Cidade de Caraguatatuba, déjà en service.Arnaud Piéton, président des activités Subsea chez TechnipFMC, déclare : " Nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés pour réaliser ce projet pré-salifère sur le champ Lapa au Brésil. Nous avons hâte de collaborer avec Total et le Consortium Lapa Field afin d'améliorer le potentiel en hydrocarbures du Brésil ".