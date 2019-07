TECHNIPFMC remporte un contrat majeur avec Novatek

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TechnipFMC a remporté un contrat majeur portant sur l’ingénierie, la fourniture des équipements et la construction auprès de Novatek et de ses partenaires pour le projet Arctic LNG 2 situé en Russie dans la péninsule de Gydan en Sibérie occidentale. Il précise que la valeur consolidée du contrat de TechnipFMC pour Arctic LNG 2 est de 7,6 milliards de dollars.Le projet comprendra trois trains de gaz naturel liquéfié (GNL), d'une capacité de 6,6 millions de tonnes par an chacun et qui seront installés sur trois plateformes gravitaires en béton.TechnipFMC réalisera ce projet sur une base clé en main et remboursable. Le contrat couvre l'ingénierie, la fourniture des équipements et la construction des trois trains de GNL et des structures associées, qui seront fabriqués sur une base modulaire dans des chantiers en Asie et en Russie.