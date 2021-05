TELUS Santé est la première entreprise au Canada à offrir les services novateurs d'intervention en cas d'urgence personnelle du Compagnon Santé connectée pour Apple Watch

Un service d’urgence avec surveillance professionnelle est maintenant offert pour la première fois au Canada sur un appareil puissant et moderne, assurant la sécurité et la tranquillité d’esprit des Canadiens et de leurs aidants

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 25 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Santé, le plus important fournisseur canadien de services d’intervention en cas d’urgence personnelle, a annoncé aujourd’hui qu’elle allait révolutionner l’offre d’objets connectés portables pour situations d’urgence au Canada avec le lancement de Compagnon TELUS Santé pour Apple Watch . Ce service de surveillance d’urgence est issu de la combinaison du service national d’intervention de Compagnon Santé connectée de TELUS Santé avec l’interface (API) de détection des chutes et d’autres fonctions de surveillance proactive des montres Apple Watch. Il permet à un plus grand nombre de Canadiens ayant des problèmes de santé ou risquant de chuter de profiter d’une sécurité accrue et d’une meilleure tranquillité d’esprit. TELUS Santé favorise l’innovation dans le secteur des services d’intervention en cas d’urgence personnelle en les alliant à la modernité et à la puissance de la montre Apple Watch, tout en améliorant l’autonomie et le sentiment de sécurité des personnes qui veulent vivre une vie autonome plus longtemps.

« TELUS Santé a à cœur d’aider la population vulnérable risquant de chuter ou ayant un problème médical dans sa volonté de fournir des technologies novatrices qui accordent la priorité aux patients, a affirmé Juggy Sihota, vice-présidente, Solutions de santé grand public à TELUS. En collaborant avec Apple, nous sommes fiers d’être la première entreprise au Canada à transformer l’expérience des services d’intervention en cas d’urgence personnelle. Nous sommes conscients du rôle que nous jouons pour aider les Canadiens, surtout les personnes âgées, à vivre une vie autonome tout en leur procurant la tranquillité d’esprit, à eux et à leurs aidants, qui savent qu’un service d’urgence est prêt à intervenir 24 heures par jour, 7 jours par semaine. »

Le nouveau service Compagnon TELUS Santé tire parti des capacités de détection des chutes et de partage de localisation de la montre Apple Watch. Si celle-ci détecte que l’utilisateur a fait une lourde chute, cette information est transmise à la centrale de surveillance nationale de TELUS Santé. Des téléphonistes formés communiqueront immédiatement avec le client pour confirmer l’urgence, puis alerteront les contacts du client à joindre en cas d’urgence et pourront dépêcher les services d’urgence, au besoin.

« Les outils ou les appareils qui aident les personnes âgées canadiennes à améliorer leur niveau d’activité et qui permettent le suivi et l’amélioration des problèmes de sécurité et de santé personnelle peuvent jouer un rôle très important pour favoriser un vieillissement en bonne santé, a déclaré le Dr Samir Sinha, directeur du service de gériatrie de Sinai Health et du Réseau universitaire de santé à Toronto. Cette solution se démarque parce que sa conception et ses capacités aident les personnes âgées canadiennes à conserver à la fois leur autonomie et leur dignité. Elle procure aussi la tranquillité d’esprit à leurs aidants et à leurs proches. »

Selon une récente étude du National Institute on Ageing menée en partenariat avec TELUS Santé, une forte majorité de Canadiens, surtout ceux âgés de 55 ans ou plus, ont l’intention de maintenir un mode de vie actif et autonome en vieillissant, mais près d’un Canadien sur trois ne se sent pas prêt à composer avec une urgence médicale survenant quand il est seul.

Lors du lancement, les clients qui possèdent une montre Apple Watch Series 4 ou plus récente peuvent tout simplement ajouter le service Compagnon TELUS Santé pour seulement 30 $ par mois*. Les nouveaux utilisateurs peuvent acheter une montre Apple Watch avec connectivité cellulaire et le service de surveillance Compagnon TELUS Santé à partir de seulement 54 $ par mois, ce qui procure une économie de 120 $ sur une montre Apple Watch*. Tous les utilisateurs doivent être abonnés à un forfait de services mobiles postpayés de TELUS avec iPhone 6s ou un modèle plus récent et avoir la plus récente version iOS. Pour en savoir plus ou pour acheter le Compagnon TELUS Santé pour Apple Watch, les clients peuvent composer le 1-888-505-8002 ou visiter le site telus.com/companionwatch .

Puisque la protection de la vie privée est d’une importance capitale pour les Canadiens, TELUS Santé est déterminée à intégrer des mesures de protection de la vie privée à tous ses produits et services, surtout pour les renseignements personnels qui concernent la santé. Le respect de la vie privée est un aspect fondamental de toutes les activités de TELUS Santé. Les utilisateurs peuvent être assurés que leurs données personnelles concernant leurs chutes et la géolocalisation du Compagnon TELUS Santé sont recueillies uniquement avec l’autorisation expresse de l’utilisateur et seulement aux fins d’informer les téléphonistes formés de la centrale de surveillance afin qu’ils puissent communiquer avec les contacts à joindre en cas d’urgence ou avec les premiers répondants.

