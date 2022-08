Le géant chinois Tencent envisage de céder ses 17% de participation, d’une valeur de 24 milliards de dollars, dans Meituan, la société de livraison de nourriture. Une opération qui vise à apaiser les régulateurs nationaux et à monétiser un investissement vieux de huit ans. Tencent qui déclare aussi arrêter de vendre des NFT sur Huanhe, un an après le lancement de la plateforme dédiée, car la réglementation sur les jetons non fongibles est de plus en plus stricte en Chine.

