Au cours des derniers mois, Tesla, Ford, GM, Rivian et Lucid group ont tous augmenté les prix de leurs véhicules électriques pour compenser la hausse du coût de la logistique et des matériaux pour batterie, et pour tirer parti de la demande, poussée par la hausse du prix de l'essence. Par exemple, GM a ajouté la semaine dernière 6250 dollars au prix de ses camionnettes électriques GMC Hummer, Et Tesla a augmenté de 9% son modèle Y.

