Tesla a été sorti de l'indice S&P 500 ESG (pour Environnement, Social et Gouvernance) et ça ne plaît pas à Elon Musk. Le constructeur a été retiré en raison des allégations de discrimination raciale au sein de ses usines et des accidents liés à ses véhicules autonomes. L’indice a ajouté Twitter, et Phillips 66, et retiré Delta Air Lines et Chevron.

