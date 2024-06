La Banque du Canada a publié le communiqué suivant mercredi :

"La Banque du Canada a ramené aujourd'hui le taux cible du financement à un jour à 4¾ %, le taux officiel d'escompte à 5 % et le taux de rémunération des dépôts à 4¾ %. La Banque poursuit sa politique de normalisation du bilan.

"L'économie mondiale a progressé d'environ 3 % au premier trimestre 2024, ce qui est globalement conforme aux projections du Rapport sur la politique monétaire (RPM) d'avril des banques. Aux États-Unis, l'économie a progressé plus lentement que prévu, la faiblesse des exportations et des stocks ayant pesé sur l'activité. La croissance de la demande intérieure privée est restée forte mais s'est ralentie. Dans la zone euro, l'activité s'est accélérée au premier trimestre 2024. L'économie chinoise s'est également renforcée au premier trimestre, soutenue par les exportations et la production industrielle, bien que la demande intérieure soit restée faible. L'inflation dans la plupart des économies avancées continue de diminuer, bien que les progrès vers la stabilité des prix soient inégaux et progressent à des rythmes différents selon les régions. Les prix du pétrole se situent en moyenne à un niveau proche des hypothèses du TPM et les conditions financières n'ont guère changé depuis le mois d'avril.

"Au Canada, la croissance économique a repris au premier trimestre 2024 après avoir marqué le pas au second semestre de l'année dernière. À 1,7 %, la croissance du PIB au premier trimestre a été plus lente que prévu dans le rapport sur les dépenses publiques. La baisse des investissements en stocks a freiné l'activité. La croissance de la consommation a été solide, à environ 3 %, et les investissements des entreprises ainsi que l'activité dans le secteur du logement ont également augmenté. Les données relatives au marché du travail montrent que les entreprises continuent d'embaucher, bien que l'emploi progresse moins vite que la population en âge de travailler. Les pressions salariales persistent, mais semblent s'atténuer progressivement. Dans l'ensemble, les données récentes suggèrent que l'économie fonctionne toujours avec une offre excédentaire.

"L'inflation de l'IPC a encore diminué en avril, pour atteindre 2,7 %. Les mesures de l'inflation de base privilégiées par les banques ont également ralenti et les mesures sur trois mois suggèrent une poursuite de la tendance à la baisse. Les indicateurs de l'ampleur des augmentations de prix dans les différentes composantes de l'IPC ont encore diminué et sont proches de leur moyenne historique. Toutefois, l'inflation des prix des logements reste élevée.

"Face à la persistance des signes de ralentissement de l'inflation sous-jacente, le conseil des gouverneurs a estimé que la politique monétaire ne devait plus être aussi restrictive et a réduit le taux d'intérêt directeur de 25 points de base. Les données récentes ont renforcé notre confiance dans le fait que l'inflation continuera à se rapprocher de l'objectif de 2 %. Néanmoins, des risques continuent de peser sur les perspectives d'inflation. Le Conseil des gouverneurs suit attentivement l'évolution de l'inflation sous-jacente et reste particulièrement attentif à l'équilibre entre l'offre et la demande dans l'économie, aux anticipations d'inflation, à la croissance des salaires et au comportement des entreprises en matière de fixation des prix. La Banque demeure résolue à rétablir la stabilité des prix pour les Canadiens."

(Reportage de David Ljunggren, édition de Promit Mukherjee)

