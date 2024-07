La Banque du Canada a publié le communiqué suivant mercredi :

"La Banque du Canada a réduit aujourd'hui son taux cible du financement à un jour à 4½ %, le taux officiel d'escompte s'établissant à 4¾ % et le taux de rémunération des dépôts à 4½ %. La Banque poursuit sa politique de normalisation du bilan.

"L'économie mondiale devrait continuer à croître à un rythme annuel d'environ 3 % jusqu'en 2026. Alors que l'inflation reste supérieure aux objectifs des banques centrales dans la plupart des économies avancées, elle devrait diminuer progressivement. Aux États-Unis, le ralentissement économique anticipé se matérialise, avec une modération de la croissance de la consommation. L'inflation américaine semble avoir repris sa trajectoire descendante. Dans la zone euro, la croissance reprend après une année 2023 faible. L'économie chinoise connaît une croissance modeste, la faiblesse de la demande intérieure étant partiellement compensée par la vigueur des exportations. Les conditions financières mondiales se sont détendues, avec des rendements obligataires plus faibles, des prix des actions en hausse et une forte émission de titres de créance par les entreprises. Le dollar canadien est relativement stable et les prix du pétrole se situent autour des niveaux supposés dans le Rapport sur la politique monétaire (RPM) d'avril.

"Au Canada, la croissance économique s'est probablement accélérée pour atteindre environ 1½ % au cours du premier semestre de cette année. Toutefois, compte tenu d'une croissance démographique vigoureuse d'environ 3 %, la production potentielle de l'économie augmente toujours plus rapidement que le PIB, ce qui signifie que l'offre excédentaire s'est accrue. Les dépenses des ménages, y compris les achats de consommation et le logement, ont été faibles. Le marché du travail présente des signes d'atonie. Le taux de chômage a atteint 6,4 %, l'emploi continuant à croître plus lentement que la population active et les demandeurs d'emploi mettant plus de temps à trouver du travail. La croissance des salaires montre quelques signes de modération, mais reste élevée.

"La croissance du PIB devrait augmenter au cours du second semestre 2024 et jusqu'en 2025. Cela s'explique par le renforcement des exportations et la reprise des dépenses des ménages et des investissements des entreprises, à mesure que les coûts d'emprunt diminuent. L'investissement résidentiel devrait connaître une croissance robuste. Avec les nouvelles limites imposées par le gouvernement aux admissions de résidents non permanents, la croissance de la population devrait ralentir en 2025.

"Globalement, la Banque prévoit une croissance du PIB de 1,2 % en 2024, de 2,1 % en 2025 et de 2,4 % en 2026. Le renforcement de l'économie absorbera progressivement l'offre excédentaire en 2025 et en 2026.

"L'inflation de l'IPC s'est modérée à 2,7 % en juin après avoir augmenté en mai. Les pressions inflationnistes générales s'atténuent. Les mesures de l'inflation de base privilégiées par la Banque sont inférieures à 3 % depuis plusieurs mois et l'ampleur des hausses de prix dans les différentes composantes de l'IPC est désormais proche de sa norme historique. L'inflation des prix du logement reste élevée, sous l'effet des loyers et des intérêts hypothécaires, et demeure le principal facteur d'inflation totale. L'inflation est également élevée dans les services qui sont étroitement liés aux salaires, tels que les restaurants et les soins personnels.

" Les mesures de l'inflation de base privilégiées par la Banque devraient ralentir à environ 2½ % au second semestre de 2024 et s'atténuer graduellement jusqu'en 2025. La Banque s'attend à ce que l'inflation mesurée par l'IPC devienne inférieure à l'inflation de base au second semestre de cette année, en grande partie à cause des effets de l'année de référence sur les prix de l'essence. À mesure que ces effets se dissiperont, l'inflation mesurée par l'IPC pourrait remonter avant de se stabiliser autour de l'objectif de 2 % l'an prochain.

"Les pressions générales sur les prix continuant à s'atténuer et l'inflation devant se rapprocher de 2 %, le Conseil des gouverneurs a décidé de réduire le taux directeur de 25 points de base supplémentaires. La persistance d'une offre excédentaire atténue les tensions inflationnistes. Dans le même temps, les tensions sur les prix dans certains secteurs importants de l'économie, notamment le logement et d'autres services, maintiennent l'inflation à un niveau élevé. Le Conseil des gouverneurs évalue attentivement ces forces opposées sur l'inflation. Les décisions de politique monétaire seront guidées par les informations reçues et par notre évaluation de leurs implications pour les perspectives d'inflation. La Banque demeure résolue à rétablir la stabilité des prix pour les Canadiens.

(Reportage de David Ljunggren, édition de Promit Mukherjee)

