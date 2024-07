La Banque du Canada a publié mercredi la déclaration suivante du gouverneur Tiff Macklem :

"Bonjour. Je suis heureuse d'être ici avec la première sous-gouverneure Carolyn Rogers pour discuter du Rapport sur la politique monétaire (RPM) de juillet et de l'annonce de politique monétaire d'aujourd'hui.

"Aujourd'hui, nous avons abaissé notre taux directeur de 25 points de base supplémentaires pour le ramener à 4,5 %.

"Cette décision reflète trois considérations essentielles.

"Premièrement, la politique monétaire s'efforce d'atténuer les tensions générales sur les prix.

"Deuxièmement, compte tenu de l'excédent de l'offre et de l'atonie du marché du travail, l'économie dispose d'une plus grande marge de manœuvre pour croître sans créer de pressions inflationnistes.

"Troisièmement, à mesure que l'inflation se rapproche de l'objectif de 2 %, le risque que l'inflation soit plus élevée que prévu doit être de plus en plus mis en balance avec le risque que l'économie et l'inflation soient plus faibles que prévu.

"En ce qui concerne l'avenir, nous prévoyons que l'inflation continuera à se modérer, même si les progrès au cours de l'année prochaine seront probablement inégaux. Cette prévision reflète les forces opposées qui affectent l'inflation. La faiblesse générale de l'économie tire l'inflation vers le bas. Dans le même temps, les pressions sur les prix dans le secteur du logement et dans certains autres services maintiennent l'inflation à un niveau élevé. Nous sommes de plus en plus convaincus que les ingrédients nécessaires pour ramener l'inflation à son niveau cible sont en place. Toutefois, en raison de ces forces opposées, le recul de l'inflation sera probablement progressif et il pourrait y avoir des revers en cours de route.

"Si l'inflation continue de baisser globalement conformément à nos prévisions, il est raisonnable de s'attendre à de nouvelles réductions de notre taux directeur. Le calendrier dépendra de l'évolution de ces forces opposées. En d'autres termes, nous prendrons nos décisions de politique monétaire une à la fois.

"Permettez-moi de souligner quelques-unes des dynamiques économiques abordées plus en détail dans le rapport sur la politique monétaire.

"La croissance économique au Canada s'est accélérée mais reste faible par rapport à la croissance démographique. Les dépenses des ménages ont été faibles. La demande refoulée pour des choses comme les nouvelles voitures et les voyages s'estompe. De plus, de nombreuses familles consacrent une part plus importante de leur revenu au remboursement de leurs dettes, ce qui laisse moins d'argent pour les dépenses discrétionnaires.

"Sur le marché du travail, l'emploi a continué à progresser plus lentement que la population active. Les demandeurs d'emploi mettent désormais plus de temps à trouver du travail, et le taux de chômage est passé à 6,4 %. Le taux d'emplois vacants a baissé de manière significative et les rapports sur les pénuries de main-d'œuvre sont désormais inférieurs à la normale. Les indicateurs globaux suggèrent un certain relâchement sur le marché du travail. La croissance des salaires montre également des signes de modération, bien qu'elle reste élevée.

"En ce qui concerne l'avenir, la croissance économique devrait augmenter au cours du second semestre 2024 et tout au long de 2025. Cela reflète des exportations plus fortes et une reprise des dépenses des ménages à mesure que les coûts d'emprunt diminuent. L'investissement des entreprises devrait également se renforcer à mesure que la demande s'accélère, et l'investissement résidentiel devrait connaître une croissance robuste. Dans l'ensemble, avec le renforcement de l'économie, l'offre excédentaire sera absorbée l'année prochaine et en 2026.

L'inflation de l'IPC s'est modérée à 2,7 % en juin après avoir augmenté en mai, et les pressions inflationnistes générales ont continué à s'atténuer. Les mesures de l'inflation de base privilégiées par les banques sont maintenant inférieures à 3 % depuis plusieurs mois et l'ampleur des augmentations de prix parmi les composantes de l'IPC est proche de sa moyenne historique. Le comportement des entreprises en matière de fixation des prix s'est largement normalisé et les anticipations d'inflation à court terme ont diminué, bien qu'elles soient encore supérieures à la normale. Toutefois, l'inflation des prix des logements reste élevée. Les pressions inflationnistes sont également évidentes dans les services qui sont étroitement liés aux salaires, tels que les restaurants et les soins personnels.

" Les mesures de l'inflation sous-jacente privilégiées par la Banque devraient ralentir pour s'établir à environ 2½ % au second semestre de 2024 et diminuer encore en 2025. L'inflation IPC devrait descendre en dessous de l'inflation sous-jacente cet automne et s'établir durablement autour de l'objectif de 2 % l'année prochaine, mais il est peu probable qu'il s'agisse d'une ligne droite.

"Comme toujours, des risques pèsent sur nos perspectives d'inflation. À l'échelle mondiale, l'incertitude géopolitique est élevée. Au Canada, le risque le plus important est que les dépenses des ménages soient plus faibles que prévu. En revanche, l'inflation dans le secteur du logement et des autres services pourrait s'avérer plus persistante.

"Permettez-moi de conclure. Les tensions générales sur les prix continuant de s'atténuer et l'inflation devant se rapprocher de l'objectif de 2 %, le Conseil des gouverneurs a décidé de réduire le taux directeur de 25 points de base supplémentaires.

"Ces derniers mois, nous avons continué à progresser dans la réduction de l'inflation. Avec l'objectif en vue et une offre excédentaire plus importante dans l'économie, les risques à la baisse prennent plus de poids dans nos délibérations de politique monétaire. Nous avons besoin d'une reprise de la croissance pour que l'inflation ne diminue pas trop, même si nous nous efforçons de ramener l'inflation à l'objectif de 2 %.

"Nous évaluons attentivement la pression à la baisse exercée sur l'inflation par l'offre excédentaire actuelle, ainsi que les pressions exercées par le logement et d'autres services qui maintiennent l'inflation à un niveau élevé. Les décisions de politique monétaire seront guidées par les informations reçues et par notre évaluation de leurs implications pour les perspectives d'inflation. La Banque demeure résolue à rétablir la stabilité des prix pour les Canadiens.

"Sur ce, le premier sous-gouverneur et moi-même nous ferons un plaisir de répondre à vos questions.

