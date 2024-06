La Banque du Canada a publié mercredi la déclaration suivante du gouverneur Tiff Macklem :

"Bonjour. Je suis heureuse d'être ici avec la première sous-gouverneure Carolyn Rogers pour discuter de l'annonce de politique monétaire d'aujourd'hui.

"Le Conseil des gouverneurs a décidé que la politique monétaire ne devait plus être aussi restrictive et a abaissé le taux directeur de 25 points de base, à 4,75 %.

"Nous avons parcouru un long chemin dans la lutte contre l'inflation. Et notre confiance dans le fait que l'inflation continuera à se rapprocher de l'objectif de 2 % s'est accrue au cours des derniers mois. Les progrès considérables que nous avons accomplis pour rétablir la stabilité des prix sont une bonne nouvelle pour les Canadiens.

"Depuis la publication du Rapport sur la politique monétaire en avril, l'inflation sous-jacente a continué de diminuer et la croissance économique a repris. L'économie étant excédentaire, il existe une marge de croissance, même si l'inflation continue de reculer.

"Permettez-moi de vous donner un peu plus de détails sur cette dynamique.

"Après avoir marqué le pas au second semestre de l'année dernière, la croissance économique s'est redressée au premier trimestre de cette année. À 1,7 %, la croissance a été inférieure aux prévisions du rapport d'avril. Cependant, la croissance de la consommation a été solide, à environ 3 %, et les investissements des entreprises ainsi que l'activité dans le secteur du logement ont également augmenté.

"Sur le marché du travail, les entreprises continuent d'embaucher. L'emploi a progressé, mais à un rythme plus lent que la population en âge de travailler. Cela a permis à l'offre de travailleurs de rattraper les postes vacants. Les pressions salariales élevées semblent s'atténuer progressivement.

"L'inflation reste supérieure à l'objectif de 2 % et la hausse des prix des logements est élevée. Mais l'inflation totale mesurée par l'indice des prix à la consommation (IPC) a diminué de façon constante au cours de cette année, et les indicateurs de l'inflation sous-jacente laissent de plus en plus présager un relâchement durable. Je mettrai l'accent sur quatre indicateurs en particulier :

L'inflation de l'IPC est passée de 3,4 % en décembre à 2,7 % en avril.

nos mesures préférées de l'inflation de base ont baissé d'environ 3½ % en décembre dernier à environ 2¾ % en avril

les taux d'inflation de base sur trois mois ont ralenti, passant d'environ 3½ % en décembre à moins de 2 % en mars et en avril.

la proportion des composantes de l'IPC augmentant plus rapidement que 3 % est maintenant proche de sa moyenne historique, ce qui indique que les hausses de prix ne sont plus exceptionnellement généralisées.

"Cela signifie que la politique monétaire restrictive contribue à atténuer les pressions sur les prix.

"Et comme il y a de plus en plus de preuves que l'inflation sous-jacente diminue, la politique monétaire n'a plus besoin d'être aussi restrictive. En d'autres termes, il convient d'abaisser notre taux directeur.

"Si l'inflation continue à se ralentir et que notre confiance dans le fait que l'inflation se rapproche durablement de l'objectif de 2 % continue à augmenter, il est raisonnable de s'attendre à de nouvelles réductions de notre taux d'intérêt directeur. Mais nous prenons nos décisions en matière de taux d'intérêt au fur et à mesure des réunions.

"Nous ne voulons pas que la politique monétaire soit plus restrictive qu'elle ne doit l'être pour ramener l'inflation à son niveau cible. Mais si nous abaissons notre taux directeur trop rapidement, nous pourrions compromettre les progrès accomplis. Les progrès dans la réduction de l'inflation seront probablement inégaux et des risques subsistent. L'inflation pourrait être plus élevée si les tensions mondiales s'intensifient, si les prix de l'immobilier résidentiel au Canada augmentent plus rapidement que prévu ou si la croissance des salaires reste élevée par rapport à la productivité.

"Pour évaluer l'orientation de l'inflation, nous continuerons à suivre de près l'évolution de l'inflation sous-jacente. Nous restons attentifs à l'équilibre entre l'offre et la demande dans l'économie, aux attentes en matière d'inflation, à la croissance des salaires et au comportement des entreprises en matière de fixation des prix.

"Après ce résumé, le premier sous-gouverneur et moi-même répondrons volontiers à vos questions.

(Reportage de David Ljunggren, édition de Promit Mukherjee)

Mots-clés : CANADA CENBANK/GOUVERNEUR