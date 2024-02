Lausanne (awp/ats) - Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours d'un atelier genevois qui personnalise des montres de luxe, des Rolex en particulier. Dans cet arrêt de principe, il indique à quelles conditions cette activité peut être exercée sans contrevenir au droit des marques.

Le litige oppose Rolex à la société Artisans de Genève SA, active depuis 2013. En 2023, la Cour de justice du canton a interdit à la seconde de proposer des services de modification sur des Rolex et d'utiliser la marque de la manufacture tant dans sa publicité que sur ses réalisations.

Dans un arrêt publié jeudi, le Tribunal fédéral juge que cette activité est légale dans la mesure où l'atelier travaille uniquement sur des montres fournies par des clients et qui ne sont pas destinées à la revente. L'interdiction est donc annulée et la cause renvoyée à l'instance précédente, à charge d'examiner si les références à Rolex dans la publicité d'Artisans de Genève contreviennent aux règles de la concurrence déloyale.

La décision de la 1ère Cour de droit civil fait jurisprudence et est applicable à d'autres secteurs comme le tuning automobile ou la transformation de robes de haute couture. Dans son argumentaire, le tribunal souligne que la question d'une atteinte à la propriété intellectuelle en cas de modification d'un produit par un tiers n'a pas encore été tranchée en Suisse.

Les limites du droit d'exclusivité

Les juges de Mon Repos rappellent que la fonction d'une marque est de rendre un produit identifiable parmi d'autres. Dans cette mesure, son titulaire est légitimé à la défendre face à d'autres articles qui exploiteraient et usurperaient sa renommée. A cette fin, il dispose notamment d'un droit exclusif de commercialisation.

Selon le droit des marques, cette exclusivité disparaît dès la mise en circulation du produit (principe d'épuisement). Autrement dit, l'acheteur peut en faire ce qu'il veut, par exemple l'offrir, le revendre ou le transformer. La Cour de justice genevoise a estimé cependant que si un tiers venait à modifier un article, il devait soit obtenir l'accord du titulaire de la marque, soit ôter cette marque. En outre, le titulaire pouvait s'opposer à la commercialisation de tels produits.

Selon cette interprétation, seul le client pourrait se prévaloir du principe d'épuisement. Une société en revanche ne pourrait pas proposer un service commercial de modification de produits de marque sans l'accord du titulaire.

Protection trop étendue

Pour le Tribunal fédéral, cette protection va trop loin, même pour les marques dites "de haute renommée". En effet, la modification de certains produits nécessite des compétences techniques rarement maîtrisées par l'acheteur qui doit alors s'adresser à un spécialiste. Il n'y a, a priori, pas de raison de distinguer entre le propriétaire de l'objet qui le personnalise lui-même et le professionnel qui est mandaté pour le faire.

Si l'objet modifié est destiné à l'usage privé de son propriétaire, il n'y a pas d'atteinte à la fonction distinctive de la marque, ajoute la cour suprême. La situation est différente, en revanche, lorsqu'une entreprise ne se contente pas de personnaliser des articles de marque selon les souhaits de leurs propriétaires mais commercialise elle-même des produits sans l'accord du titulaire.

Piégé par Rolex

En l'espèce, Artisans de Genève SA a été piégé en 2020 par Rolex. Un particulier envoyé par la manufacture a acquis une montre personnalisée portant la marque "Rolex Daytona". Le prix de 32'580 francs suisses incluait la montre elle-même ainsi que les modifications. Rolex a attaqué l'atelier à la suite de cet achat.

Pour la 1ère Cour de droit civil, ce cas correspond clairement au second modèle d'activités, qui est prohibé et doit être interdit. Depuis, Artisans de Genève s'est engagé à ne plus fournir de montres et à travailler uniquement sur des pièces apportées par ses clients, destinées à leur usage personnel et qui ne doivent pas être revendues.

La justice genevoise a estimé également que la recourante exerçait une forme de concurrence parasitaire en faisant figurer à de très nombreuses reprises sur son site des Rolex dont la marque est clairement identifiable. Sur ce point, le Tribunal fédéral relève que l'instance précédente est partie de l'idée que le modèle d'affaires était de toute façon illégal. La question d'une infraction aux règles de la concurrence déloyale n'a pas été approfondie. La cause est donc renvoyée pour nouvel examen. (arrêt 4A_171/2023 du 19 janvier 2024)

