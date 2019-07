TFF : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon une source de marché, Oddo BHF a abaissé son objectif de cours sur le TFF de 46 à 40 euros tout en conservant sa recommandation d'Achat après la publication sur ses marges annuelles. Le broker estime que la pression potentielle à venir sur le titre pourra offrir un bon point d'entrée. Le groupe bénéficie toujours d'un excellent positionnement sur ses pôles et malgré des investissements logiques dans le Bourbon (prises de parts de marché aux Etats-Unis) qui pèsent sur les marges à court terme, la visibilité reste très bonne et le plan 2023 n'est pas remis en cause.