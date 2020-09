Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TFF a fait le point mercredi soir sur son activité du premier trimestre de son exercice 2020-2021. Ainsi, le fabricant de tonneaux et de fûts pour la production de vin et de whisky a réalisé un chiffre d’affaires de 66,8 millions d’euros sur la période, en baisse de 9,6% en variation brute et de -10,1% à données constantes par rapport à la même période un an plus tôt. Le groupe met en avant la « bonne résistance de l’activité dans un environnement dégradé ». A l’heure actuelle, TFF précise que l’ensemble de ses sites de production est opérationnel, dans le respect des mesures sanitaires.Pour l'ensemble de l'exercice 2020-2021, le groupe explique qu'il lui est difficile de mesurer avec précision les impacts de l'épidémie de Covid-19 sur ses niveaux d'activité.