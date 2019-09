TFF signe un début d'exercice encourageant

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TFF Group est stable à 35,50 euros après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel solide. Le spécialiste des produits d'élevage pour vins et alcools, a en effet réalisé un beau premier trimestre 2019-20 au-delà de la tendance observée au cours de l'exercice clôturé le 30 avril dernier. Le chiffre d'affaires s'est établi à 73,9 millions d'euros, en hausse de 17,1%, dont +10,9% en organique. Ce chiffre est proche de la prévision de Gilbert Dupont (73 millions, +15,7%, dont +11,8% en organique).Le broker indique que, sur une base de comparaison favorable, il témoigne d'une croissance plus forte qu'attendu de la division Vins, en hausse de +11% en organique à 46,1 millions (vs +2% attendu) alors que la division Alcools ralentit à +10,8% en organique à 27,8 millions (vs +27,2% attendu et +21,2% réalisé sur 2018/19).Le groupe a bénéficié de la bonne marche de l'ensemble des métiers du vin, un effet de base favorable ainsi que par la contribution (2,8 millions) de la Tonnellerie Darnajou, acquise en mars 2019. La croissance organique a été principalement tirée par la belle performance réalisée aux Etats-Unis, marché fortement contributeur d'activité au cours du premier trimestre.Au sein du pôle Alcools, si l'activité Bourbon est restée dynamique (14,4 millions, +27,2%), soutenue par la montée en puissance commerciale et industrielle des outils, les débouchés du Whisky s'inscrivent en léger recul sur le trimestre (-2,2% en organique contre +10% attendu) après +21% au second semestre 2018/19.Gilbert Dupont souligne que, sans remettre en cause le scénario de retour à un cycle favorable du Whisky, le management dresse un message plus prudent sur l'évolution de cette activité à court terme compte tenu de niveaux de stocks encore élevés freinant le redressement des prix, de difficultés à honorer les commandes par manque de main d'oeuvre, tout ceci s'inscrivant dans un contexte de Brexit qui ternit la visibilité.Pour autant, TFF a confirmé ses objectifs annuels d'un chiffre d'affaires de 300 millions et d'un résultat opérationnel courant supérieur à 50 millions. Dans ce cadre, le bureau d'études a confirmé sa recommandation Accumuler et son objectif de cours de 39 euros.