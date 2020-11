TGV Lyria maintient trois liaisons entre la Suisse et la France

Berne (awp/ats) - Malgré l'instauration d'un confinement en France et contrairement au mois d'avril dernier, l'entreprise de transport ferroviaire TGV Lyria assure trois allers-retours quotidiens avec la capitale française: deux entre Genève et Paris et un entre Zurich, Bâle et Paris.

TGV Lyria adapte son plan de transport dès jeudi et maintiendra ces trois liaisons au moins jusqu'au 1er décembre, annonce l'entreprise dans un communiqué.

A bord, les mesures sanitaires suisses et françaises doivent être respectées. Le port du masque est obligatoire, y compris pour les enfants à partir de 11 ans. L'entreprise ajoute que toute personne voyageant sur le territoire français doit être munie d'une attestation de déplacement. Les voyageurs en provenance des régions Ile-de-France et Hauts-de-France doivent observer une quarantaine en Suisse, sauf exception.

ats/al