THE ROOK : la nouvelle série thriller en exclusivité chez UPC

THE ROOK, le thriller aux agents dotés de pouvoirs surnaturels, est disponible dès maintenant en Suisse en exclusivité sur la plateforme OnDemand de UPC. La première mondiale a eu lieu le 30juin aux États-Unis sur la chaîne STARZ. Avec THE ROOK, UPC a pour la première fois participé à la production d'une série internationale et va mettre les épisodes à disposition de ses clients chaque semaine.

« UPC est spécialisée dans le divertissement, c'est pourquoi nous faisons tout pour proposer des contenus exclusifs et pertinents à nos clients. Avec THE ROOK, nous nous sommes essayés pour la première fois à la coproduction d'une série internationale et nous nous assurons ainsi que nos clients puissent profiter de la meilleure expérience télévisuelle possible », déclare Stefan Fuchs, Chief Marketing Officer de UPC.

Première production internationale

UPC a déjà apporté son soutien à la production de fictions suisses comme la série Fässler-Kunz (2014, 12 épisodes) et Die Lehrer (2016, 8 épisodes) et produit depuis 2015 le Stand-Up Comedy Show local (50 épisodes). UPC fait pour la première fois partie d'une production internationale, en collaboration avec sa société-mère Liberty Global et l'entreprise de production Lionsgate. « Nous sommes ravis que des acteurs de renommée internationale comme Emma Greenwell ou Olivia Munn se soient joints au projet THE ROOK. Nous sommes aussi très fiers que le personnage principal de la série soit une femme, ce qui n'est pas encore assez souvent le cas dans l'industrie cinématographique », se réjouit Pascal Amrein, Director Content de UPC.

À propos de la série

THE ROOK relate en 8 épisodes l'histoire de Myfanwy Thomas (Emma Greenwell, connue pour son rôle dans la série Shameless), qui se réveille sans souvenirs à Londres, entourée de cadavres. Elle ne sait plus qui elle est ni pourquoi elle est poursuivie par de terrifiantes créatures dotées de pouvoirs surnaturels. Elle découvre qu'elle occupe un poste important dans la Checquy, une organisation secrète de la Couronne britannique consacrée aux personnes dotées de pouvoirs surnaturels, et elle devra se frayer un chemin dans un univers complexe et semé d'embûches pour découvrir qui a effacé sa mémoire et pourquoi elle est traquée. Au casting de cette série, on retrouve Olivia Munn (The Newsroom) dans le rôle de l'agent américain Monica Reed, Joely Richardson (Nip/Tuck) en tant que Lady Ferrier à la tête de la Checquy, et Adrian Lester (Red Band Society) dans le rôle de Conrad Grantchester. On notera également la présence de Ferriers Berater, Ronan Raftery (The Terror), Catherine Steadman (Downton Abbey) et Jon Fletcher (Genius).

Tous les clients UPC avec un abonnement Happy Home peuvent dès maintenant regarder THE ROOK sur la plateforme OnDemand, qui proposera un nouvel épisode de la série chaque lundi. Il est aussi possible de regarder THE ROOK en déplacement grâce à la UPC TV App.

Avec THE ROOK, notre offre va s'enrichir de plus de 50 heures de contenu exclusif pour les clients TV.

La série a été produite par Lionsgate (NYSE : LGF.A, LGF.B) et Liberty Global (NASDAQ : LBTYA, LBTYB, LBTYK). Inspirée du roman de Daniel O'Mallys, elle a été adaptée et coproduite par Sam Holcroft et Al Muriel. Les producteurs exécutifs sont Carpool Entertainment, la société de production de Lisa Zwerling (Flashforward, Urgences) et de Karyn Usher (Bones, Prison Break, Backstorm) ainsi que Character 7, la société de production de Stephen Garrett (The Night Manager, Hunted).

Lien vers la bande-annonce : https://www.ign.com/articles/2019/03/08/the-rook-series-teaser-trailer-starz

