THERANEXUS ANNONCE SES RÉSULTATS ANNUELS 2018 ET PRÉSENTE UN POINT D'ACTUALITÉ SUR L'AVANCEMENT DE SES ACTIVITÉS NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS CLINIQUES AVEC UNE CONSOMMATION DE TRÉSORERIE MAÎTRISÉE POINT D'ÉTAPE SUR L'AVANCEMENT DES PROGRAMMES TRESORERIE DISPONIBLE AU 31 MARS 2019 : 12,4 M€ Lyon, le 17 Avril 2019- Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments jouant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, annonce aujourd'hui ses résultats annuels au 31 décembre 2018 et fait le point sur les avancées cliniques et les perspectives de la société. Franck Mouthon, Président-Directeur Général et co-fondateur de Theranexus commente : « 2018 a été marquée par le déploiement de nouvelles études cliniques sur nos trois candidats médicaments et le renforcement des équipes pour conduire nos programmes. Cette accélération des différents développements a été réalisée avec une consommation de trésorerie maîtrisée. Les programmes cliniques déployés en 2018 se poursuivent en 2019 accompagnés par le développement de Neurolead, notre plateforme de nouvelle génération, qui a obtenu en début d'année un financement de plus de 6 millions d'euros. Neurolead va renforcer nos capacités de sélection et de qualification de nouveaux actifs avec l'ambition d'enrichir et de valoriser notre portefeuille de candidats médicaments.» Résultats financiers annuels 2018 En K€(normes françaises) 2018 2017 Chiffre d'affaires 0 0- Produits d'exploitation 175 164- Autres achats et charges externes 4 969 1 477- Salaires et charges sociales 2 117 1 370- Dotations aux amortissements sur 55 26- immobilisations Autres charges d'exploitation 24 11- Charges d'exploitation 7 166 2 883- Résultat d'exploitation (6 990) (2 719) Résultat financier (31) (126) Impôt sur les bénéfices 1 721 730- Résultat net (5 301) (2 115) Les résultats annuels 2018 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de la Société le 16 avril 2019 et ont fait l'objet d'un rapport des Commissaires aux Comptes de la Société.

Les autres achats et charges externes s'élèvent à 4 969 K€ en 2018 contre 1 477 K€ en 2017. Cette hausse est due principalement aux nouveaux programmes cliniques lancés dans la maladie de Parkinson (phase 2), la maladie d'Alzheimer (Phase 1b) et au programme clinique dans les douleurs neuropathiques. La hausse de la masse salariale, qui passe de 1 370 K€ en 2017 à 2 117 K€ en 2018, s'explique par le recrutement de nouveaux collaborateurs au sein des directions scientifique, clinique et financière (les effectifs étaient de 15 personnes au 31 décembre 2018). En conséquence, la perte d'exploitation est passée de -2 719 K€ en 2017 à -6 990 K€ en 2018. Le résultat financier, lié principalement aux intérêts sur des emprunts et avances remboursables, ressort à -31 K€ en 2018, contre -126 K€ en 2017. Le Crédit d'Impôt Recherche de l'exercice 2018 s'élève à 1 706 K € contre 719 K € en 2017. Après comptabilisation de 1 721 K€ de produit d'impôt, principalement du Crédit Impôt Recherche, le résultat net est négatif à hauteur de -5 301 K€ en 2018 contre -2 115 K€ en 2017. La trésorerie s'inscrit à 15 170 K€ au 31 décembre 2018 et 12 446 K€ au 31 mars 2019. La consommation de trésorerie de l'exercice (hors flux de trésorerie liés aux opérations de financement) est restée maîtrisée : 6 000 K€ en 2018 contre 2 242 K€ en 2017, globalement en lien avec l'évolution du résultat net. POINT D'ÉTAPE SUR L'AVANCEMENT DES PROGRAMMES Candidat-Médicament THN102 - Narcolepsie et Parkinson Le THN102 (combinaison modafinil / flécaïnide) est actuellement en essai clinique de phase 2 dans une triade de symptômes non-moteurs (somnolence, troubles de l'attention et de la cognition) dans la maladie de Parkinson, ne disposant actuellement d'aucun traitement enregistré. Cette triade qui représente un besoin médical non-satisfait important dans la pathologie, constitue un marché potentiel à très forte valeur (estimé à plus de 2 milliards de dollars). Les critères d'efficacité de l'étude en comparaison au placebo incluent des évaluations de la somnolence, de la vigilance et de la cognition. L'étude qui devra inclure 60 patients naïfs de tout traitement pour ces symptômes au moment de l'étude, a déjà recruté en Europe et auxÉtats-Unis plus de la moitié des patients à ce jour. Les résultats de l'étude sont attendus au cours du deuxième semestre 2019. Dans la narcolepsie, comme indiqué le 27 février 2019, les résultats de la phase 2 du THN102 n'ont pas permis de constater une différence d'efficacité entre THN102 et le modafinil seul, sur le critère principal de l'étude (échelle de somnolence d'Epworth). L'analyse approfondie des données a confirmé la surreprésentation de patients narcoleptiques sévères très faiblement répondeurs au modafinil ne permettant pas d'établir de supériorité du THN102. La poursuite du programme dans la narcolepsie est en attente des résultats de l'étude de Phase 2 dans la maladie de Parkinson.

Candidat-Médicament THN201 - Maladie d'Alzheimer Le THN201 est un candidat médicament pour le traitement des troubles neurocognitifs dans la maladie d'Alzheimer actuellement en étude de phase 1b pour évaluer sa supériorité d'efficacité pharmacologique par rapport au traitement de référence chez des volontaires sains. C'est une combinaison de donépezil, agissant sur l'activité neuronale, et de méfloquine agissant sur l'activité des cellules gliales. L'étude qui inclura 150 volontaires sains a recruté plus de 40% des volontaires à ce jour. Ceux-ci sont répartis sur 8 centres en France. Les résultats seront disponibles fin 2019. Candidat Médicament THN101 - Douleurs neuropathiques Le programme de phase 1 relatif à la sécurité, tolérance et pharmacocinétique chez les patients atteints de douleurs neuropathiques est en cours. Les résultats du programme de phase 1 permettant d'entamer le programme de phase 2 sont attendus avant la fin du premier semestre 2019. Le programme de phase 2 est d'ores et déjà défini. Il inclura 370 patients souffrant de douleurs neuropathiques d'origine diabétique ou post-zostérienne (suivant un zona) dans 40 à 45 sites d'investigation en Europe. Le critère principal de cette étude sera basé sur une autoévaluation régulière de sa douleur par le patient lui-même avec l'utilisation d'une échelle numérique. Neurolead, nouvelle plateforme de criblage d'actifs sur les interactions neurone-glie Theranexus a annoncé début 2019 l'obtention du financement d'une nouvelle plateforme appelée Neurolead développée en partenariat avec le CEA et le Collège de France. Cette nouvelle génération de plateforme de découverte de candidats médicaments combine les dernières innovations en neurosciences et l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle adaptés projet par projet. Elle vise à généraliser et à systématiser le concept thérapeutique porté par Theranexus, en amplifiant ses capacités d'applications thérapeutiques des interactions neurone-glie. Neurolead va également permettre d'optimiser le potentiel de valeur médicale des candidats médicaments, en intégrant l'identification et la qualification fine du besoin médical, dès leur conception et tout au long de leur développement. Le financement de Neurolead par Bpifrance d'un total de plus de 6M€ sera réparti entre Theranexus et les partenaires académiques. Les deux tiers de ce montant financeront directement les activités de Theranexus (50% sous forme de subventions et 50% sous forme d'avances dont le remboursement est conditionné à la réussite du projet), le dernier tiers venant financer les activités des partenaires académiques (le CEA et le Collège de France) sur la plateforme. Actuellement, Theranexus poursuit ses activités de sélection et de caractérisation en précliniques des prochains candidats médicaments pouvant enrichir le portefeuille de projets cliniques de la société. Dernièrement, Theranexus a annoncé également une collaboration de recherche avec l'IRISA (Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires) ayant pour mission de renforcer le ciblage thérapeutique des interactions neurogliales en utilisant les technologies d'intelligence artificielle. Prochaine publication financière : 9 juillet 2019(avant bourse) : Point sur la trésorerie au 30 juin 2019

Á PROPOS DE THERANEXUS Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique au stade clinique, issue du CEA qui développe des candidats-médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux. THERANEXUS a identifié le rôle majeur des cellules non neuronales (autrement appelées « cellules gliales ») dans la réponse aux médicaments psychotropes (ciblant les neurones). La société est pionnière dans la conception et le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales. La technologie unique et brevetée exploitée par THERANEXUS vise à accroître l'efficacité de médicaments psychotropes déjà approuvés et commercialisés en les combinant avec un modulateur de cellules gliales. Cette stratégie de combinaison de médicaments repositionnés lui permet de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d'augmenter considérablement les chances d'accès au marché pour ses médicaments. Propriétaire et déclinable, la plateforme de THERANEXUS permet de générer différents candidats médicaments propriétaires à forte valeur ajoutée dans plusieurs indications. THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX). Plus d'informations sur : www.theranexus.com