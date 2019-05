THERANEXUS PRÉSENTERA DE NOUVELLES DONNÉES

SUR LES INTERACTIONS NEUROGLIALES LORS DE DEUX ÉVÈNEMENTS SCIENTIFIQUES

À la Conférence « Advances in Cell Based Screening in Drug Discovery »,

du 22 au 24 mai à Göteborg, Suède

Au Congrès « NeuroFrance » qui a lieu du 22 au 24 mai à Marseille

Lyon, 23 mai 2019- Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales, présentera de nouvelles données scientifiques sur les interactions neurogliales au cours du Congrès NeuroFrance qui se déroulera du 22 au 24 mai à Marseille et à la Conférence « Advances in Cell Based Screening in Drug Discovery » qui se tiendra du 22 au 24 mai à Göteborg en Suède.

Theranexus présentera, pour la première fois, sa méthode d'identification et de caractérisation de médicaments sur la fonction hémicanale codée par les connexines astrocytaires (poster 37) à la conférence « Advances in Cell Based Screening in Drug Discovery 2019 », organisée par l'European Laboratory Research & Innovation Group (ELRIG). La fonction hémicanal des connexines astrocytaire estimpliquée dans de nombreuses maladies du cerveau. Ce programme collaboratif international est mené avec le Yonsei Institute of Pharmaceutical Sciences (Université de Yonsei, Corée du Sud).

Lors du Congrès NeuroFrance, Theranexus présentera ses travaux inédits sur l'impact du niveau d'expression de certaines connexines astrocytaires sur les propriétés et les activités neuronales, au niveau de l'hippocampe (poster P2.029), travaux réalisés en collaboration avec le Collège de France et le CEA.

Parallèlement, Mathieu Charvériat, Directeur scientifique de Theranexus et le Docteur Bruno Guiard, chercheur au Centre de Recherches sur la Cognition Animale à Toulouse, présideront le symposium sur « Les interactions neurogliales dans les maladies psychiatriques et neurologiques» qui aura lieu le jeudi 24 mai de 11h à 13h.