THG bondit après le rejet d'une offre de rachat, suscitant plus d'intérêt

Les actions de THG ont grimpé de 31 % vendredi après que le groupe britannique de commerce électronique a rejeté une proposition de rachat de 2,1 milliards de livres (2,62 milliards de dollars) de deux sociétés d'investissement et a suscité l'intérêt de l'entrepreneur Nick Candy.

Le propriétaire des suppléments Myprotein a rejeté tard jeudi une offre de 170 pence par action de Belerion Capital et King Bourse Capital Management, estimant qu'elle sous-évaluait la société. La proposition représentait une prime de 46% par rapport à sa dernière clôture.

THG a également suscité l'intérêt de Candy, dont le véhicule d'investissement a annoncé son intention de proposer une offre éventuelle pour la société. Le magnat britannique de l'immobilier a récemment fait partie d'un consortium qui était intéressé par l'acquisition du club de football anglais Chelsea.

THG est devenu une cible de rachat au cours des derniers mois après avoir perdu plus des deux tiers de sa valeur boursière depuis ses débuts à la Bourse de Londres en 2020. Des investisseurs de renom tels que BlackRock Inc. se sont débarrassés de leurs participations dans l'entreprise à des prix très bas en raison d'inquiétudes concernant la gouvernance et la croissance.

La vague d'intérêt reflète une action "hautement sous-évaluée", a déclaré Wayne Brown, analyste chez Liberum, ajoutant que les activités de la société dans les domaines de la beauté, de la nutrition et de la technologie du commerce électronique pourraient réaliser au moins 2 milliards de livres de ventes combinées cette année.

"Un soumissionnaire pourrait privatiser l'entreprise et chercher à la réinscrire ultérieurement à la cote aux États-Unis, où les entreprises technologiques de ce type sont beaucoup plus appréciées des investisseurs", a déclaré Wayne Brown.

Le fondateur et directeur général de THG, Matthew Moulding, a annoncé le mois dernier qu'il avait rejeté "de nombreuses offres". Il avait suscité des spéculations sur une opération de privatisation l'année dernière en déclarant qu'il regrettait d'avoir rendu la société publique.

Moulding détient une action spéciale avec droit de vote dans la société qui lui permet d'opposer son veto aux offres. (1 $ = 0,8018 livre) (Reportage de Muhammed Husain à Bengaluru ; Rédaction d'Aditya Soni)