TILRAY perd plus d'argent que prévu au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tilray a dévoilé mardi soir des résultats inférieurs aux attentes au titre de son deuxième trimestre 2019. Ainsi, le producteur de cannabis a publié une perte nette de 35,1 millions de dollars sur la période, ou -36 cents par action, à comparer avec une perte nette de 12,8 millions de dollars, ou -17 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à -32 cents, contre un consensus FactSet visait un bénéfice par action de -28 cents.Pour sa part, le chiffre d'affaires de Tilray s'est établi à 45,9 millions de dollars au deuxième trimestre 2019, en hausse de 371,1% sur un an. Le marché visait 40,3 millions de dollars.Le titre est attendu en fort repli à l'ouverture des marchés américains.