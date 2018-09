TKS Exhibition Services : Les citoyens continuent de dépenser plus pour les voyages. Une enquête de l'ITE Hong Kong révèle les préférences de voyageurs riches

TKS Exhibition Services Ltd / Mot-clé(s) : Étude

Les citoyens continuent de dépenser plus pour les voyages. Une enquête de l'ITE Hong Kong révèle les préférences de voyageurs riches



19-Sep-2018 / 10:15 CET/CEST





Les citoyens continuent de dépenser plus pour les voyages

Une enquête de l'ITE Hong Kong révèle les préférences de voyageurs riches

BERLIN, ALLEMAGNE - Media OutReach - 19 septembre 2018 - Hong Kong a été désignée comme le 10ème plus grand marché au monde concernant des dépenses engagées totales en 2016(*1), mais classée première parmi les 10 plus importants marchés au monde par habitant, et les dépenses continuent de croître !

En 2017, Hong Kong a investi 25,5 milliards US$ dans le tourisme international, une augmentation de 5,8 %. Les destinations avec plus de visiteurs telles que le Japon (augmentation de 21,3 % pour 2,23 millions), la Thaïlande (augmentation de 9,5 % pour 820 000) et l'Australie (augmentation de 13,8 % pour 282 100). Les voyages organisés en partance pour l'étranger ont augmenté de 14,8 % les six premiers mois de 2018 (*2) !

L'enquête auprès des visiteurs de l'ITE Hong Kong 2018, le seul salon du voyage de la ville, indique que 84 % des plus de 3 000 visiteurs interrogés préfèrent voyager en circuits indépendants ou privés !

Au total en deux jours, pas moins de 90 055 visiteurs majeurs se sont rendus au salon ITE (67 % étaient âgés entre 35 et 64 ans) ; et avec un niveau d'étude élevé (université 42 % et postsecondaire 32 %) ! Beaucoup ont pris des vacances plusieurs fois pendant l'année dernière - 13 % en ont pris 6 fois ou plus, 44 % en ont pris trois à cinq fois, 40 % en ont pris une à deux fois et seulement 2,5 % n'en ont pas pris.

Leurs perspectives : 49 % investiront plus dans les 12 prochains mois, 27 % ne dépenseront ni plus ni moins et seulement 5 % réduiront leurs dépenses ! À la question quelles prochaines destinations ils envisagent de visiter les deux prochaines années, 54 % choisirent l'Asie de l'Est et l'Asie du Nord-Est, 42 % l'Asie du Sud et du Sud-Est et 39 % l'Europe, etc.

Les voyages à thème sont également appréciés ! Par exemple, les voyages culturels et historiques, les circuits gastronomiques, les croisières, le tourisme écologique et les voyages en extérieur ont réuni respectivement 30 % de réponses positives.

Parmi les technophiles et les personnes anglophones, 60% préfèrent réserver leur voyage en ligne directement auprès des compagnies aériennes et hôtels et 19 % souhaitent participer à un groupe de touristes à destination. Pure coïncidence, 63 % souhaitent réserver leurs vacances et 55 % participer à un séminaire à l'ITE. De cette manière, les vendeurs étrangers peuvent traiter de voyages à l'étranger indépendants directement avec des personnes intéressées aisées à Hong Kong !

ITE Hong Kong 2018 a accueilli 666 exposants (87 % provenant de l'étranger et de Chine) qui présentèrent 180 produits MICE, combinant ainsi les loisirs et les voyages MICE. De plus, en deux jours de négociation, pour lesquels un enregistrement est nécessaire, 12 460 acheteurs et visiteurs dont 73 % provenant de Hong Kong et 21 % de Chine continentale ont visité le salon. Par ailleurs, 6 580 agents et opérateurs de voyage ainsi que 2 567 opérateurs de voyage ou sociétés MICE y ont participé.



Organisé par TKS Exhibition Services Ltd., l'ITE Hong Kong 2019 aura lieu du 13 au 16 juin 2019 au Convention & Exhibition Centre de Hong Kong. Détails et demande d'informations sur www.itehk.com ou travel@tkshk.com.



Remarques : *1 Baromètre OMT du tourisme mondial, mars 2017

*2 Conseil de l'industrie du tourisme de Hong Kong, juillet 2018

Contact: