TMTG attendu en hausse à Wall Street

Le 25 juin 2024

Trump Media Technology Group (TMTG), dont le principal actif est le réseau social Truth Social, bondit de plus de 14% en avant-Bourse. Le groupe est détenu majoritairement par l'ancien président Donald Trump, candidat républicain à la Maison Blanche. La société de médias, cotée à la Bourse de New York depuis le 26 mars, a annoncé prévoir un produit de 69,4 millions de dollars provenant de l'exercice des bons de souscription d'actions des 20 et 21 juin.



Le groupe a réalisé une perte nette de 327,6 millions de dollars de janvier à mars, contre une perte nette d'un peu plus de 210 000 dollars à la même période l'an passé.