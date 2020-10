TOBAM et AP1 s'associent pour l’adoption de stratégies d'investissement sans énergie fossile 0 06/10/2020 | 16:28 Envoyer par e-mail :

AP1, l'un des principaux fonds de pension suédois, et TOBAM ont annoncé l'adoption d'une nouvelle approche d'investissement excluant les énergies fossiles, sur les actions des marchés émergents et les obligations internationales à haut rendement. Le gestionnaires applique ainsi désormais cette approche à ses portefeuilles Anti-Benchmark Emerging Market Equity et Anti-Benchmark Global High Yield, stratégies investies selon le processus d'investissement breveté Maximum Diversification.Cela signifie que les sociétés participant activement à la production, la vente ou l'extraction de combustibles fossiles (y compris le charbon, la production d'électricité à partir du charbon, le pétrole et le gaz) sont exclues des univers d'investissement de ces deux stratégies.Majdi Chammas et Tina Rönnholm du département des partenariats externes et de l'innovation de AP1 ont déclaré : " Nous pensons que cette initiative marque une étape importante pour l'industrie, l'analyse de TOBAM démontrant que les critères ESG peuvent être pris en compte via une approche systématique dans des classes d'actifs très différentes sans sacrifier pour autant les rendements ou la nature d'une philosophie d'investissement sous-jacente ".