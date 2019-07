Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TOBAM annonce le déploiement de sa politique de réduction de l'empreinte carbone relative à tous ses portefeuilles Anti-Benchmark obligataires. Cette réduction systématique d’au minimum 20% de l’empreinte carbone relative à l’empreinte carbone de l’indice de référence s’applique désormais à l’ensemble des portefeuilles obligataires du gestionnaire d'actifs. Un an plus tôt, il avait introduit une politique de réduction de l’empreinte carbone dans tous ses portefeuilles d’actions en juin 2018.L'approche quantitative de TOBAM lui permet d'intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sans compromettre les caractéristiques de diversification des portefeuilles.Cette nouvelle initiative renforce les engagements en matière de développement durable pris par TOBAM depuis 2007, date à laquelle la société de gestion a mis en œuvre une politique d'exclusion des sociétés aux pratiques ESG controversées.