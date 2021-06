TOBAM : 100 % de ses stratégies anti-benchmark alignées avec l'article 8 de la réglementation SFDR

Les stratégies anti-benchmark gérées par TOBAM ont toutes satisfait aux critères de classification de l'article 8 du nouveau règlement SFDR de l'Union européenne. Cet alignement fait suite au lancement de deux stratégies sans énergie fossile en partenariat avec un investisseur institutionnel de premier plan.



Entrée en vigueur en mars 2021, la réglementation SFDR vise à améliorer les niveaux de transparence en matière de durabilité en exigeant des gestionnaires d'actifs et des autres acteurs des marchés financiers qu'ils respectent certaines obligations de divulgation. Aux termes du règlement, les fonds de l'article 8 promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales et suivent des pratiques de bonne gouvernance en fournissant des informations sur la manière dont les critères environnementaux et sociaux sont pris en compte.