TOFANE GLOBAL FINALISE L’ACQUISITION DES ACTIVITES DE VOIX A L’INTERNATIONAL D'ALTICE EUROPE N.V. ET LANCE SES ACTIVITES AVEC DES SERVICES MOBILES

Tofane Global, fournisseur de solutions de communications pour les opérateurs et les acteurs du numérique à l’international, annonce la finalisation de son acquisition des activités de voix à l'international d'Altice Europe N.V. (« Altice Europe ») en France, au Portugal et en République Dominicaine. Les trois entités – SFR International Carrier Services, MEO International Carrier Services et Altice Dominicana International Carrier Services – ont transporté 14 milliards de minutes de trafic de communications internationales en 2017.

Leader sur le marché de la téléphonie internationale en Europe, Afrique, Moyen-Orient et dans les Caraïbes, Tofane Global devient le 9ème opérateur grossiste de téléphonie international en volume de « minutes de trafic ». Tofane demeurera le partenaire exclusif d'Altice Europe en France, au Portugal et en République Dominicaine pour le transport et la terminaison de trafic voix internationale et sera aussi le partenaire privilégié d’Altice Europe pour la terminaison de trafic voix sur ses réseaux.

Cette acquisition est la première étape de la stratégie de Tofane Global visant à créer un opérateur mondial de premier rang dans le secteur des communications internationales par le biais d'acquisitions et de partenariats. Ses revenus sont estimés à 400 millions d’euros par an. Tofane a également annoncé en mars dernier l’acquisition d’iBasis, une filiale de Royal KPN N.V., sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires. Une fois finalisée, cette acquisition sera la deuxième étape de la stratégie de consolidation de Tofane qui se classera alors au troisième rang mondial des fournisseurs de services de télécommunications en gros à l’international.

LES POINT ESSENTIELS

Tofane Global devient un leader mondial des solutions de communications, avec 14 milliards de minutes de trafic de communications internationales en 2017.

La société reste un partenaire stratégique de long terme d’Altice Europe en continuant à lui fournir de services de terminaison de trafic voix internationale et de données mobiles.

Elle étend instantanément son portefeuille avec une gamme complète de services de télécommunications à valeur ajoutée, d’IPX et autres solutions mobiles via un partenariat d’agence avec iBasis

Elle met en œuvre sa stratégie de prestataire global et unique de solutions de communications qui fournira aux opérateurs des solutions IPX comprenant le Global Mobile Signaling (GMS), le LTE Signaling eXchange (LSX), le GPRS Roaming eXchange (GRX), InVision Next Generation, ainsi qu’une suite de services à valeur ajoutée, y compris la protection contre la fraude.

Elle consolide les trois réseaux et les plates-formes achetés à Altice, afin de fournir des solutions de télécommunications en gros optimisées.

Tout ceci sous la marque Tofane Global et en intégrant à son management les trois équipes ex-Altice, composées de cadres spécialistes des télécommunications internationales, réunissant expertises technologiques de pointe et connaissance des marchés.

Alexandre Pébereau, PDG de Tofane Global, a déclaré : « Aujourd’hui, nous franchissons une première étape vers le lancement d'un opérateur indépendant Tier1 de communications internationales. Nous mettons en œuvre notre plan stratégique qui vise à être, dès le départ, un fournisseur de solutions de communications et à réaliser d'importantes économies d'échelle. Nous travaillons en partenariat avec les opérateurs télécoms et les acteurs du numérique dans le monde entier pour optimiser la performance de leurs stratégies de communication et générer un rendement plus élevé avec une qualité supérieure. »

« Nous sommes ravis de permettre à nos équipes dirigeantes d’agir et de créer de la valeur à long terme en tant que fournisseur unique de services et de technologies de communications. Grâce à notre présence mondiale, à notre offre et à nos relations privilégiées avec nos clients, nous sommes capables d’envisager une croissance immédiate, tirant parti d’une plus grande échelle, de solutions et de ressources, à la fois de manière organique et par de futures acquisitions stratégiques », ajoute Alexandre Pébereau.

Fondé en 2017 par Alexandre Pébereau, ancien DG d'Orange Carriers et fondateur du Conseil ITW des Opérateurs Internationaux, Tofane Global est soutenu par des partenaires financiers, dont Ciclad et Trocadero Capital Partners. La Banque Lazard, Arthur D. Little, Ernst & Young et De Pardieu Brocas Maffei ont été les conseillers de Tofane Global.

A PROPOS DE TOFANE GLOBAL

Tofane Global fournit des solutions de communications pour accompagner les opérateurs et les acteurs du numérique globalement dans leurs stratégies, leur performance et leur transformation. Suite à la finalisation de l'acquisition des activités de voix à l’international d'Altice Europe N.V. (Euronext : ATCA, ATCB), de transporteurs internationaux en France, au Portugal, en République Dominicaine et de l'acquisition imminente d'iBasis, filiale de Royal KPN N.V., Tofane Global représentera un groupe avec un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros, ayant généré plus de 30 milliards de minutes en 2017, présent dans 20 pays et desservant plus de 1 000 opérateurs. Tofane Global s’adresse à un marché international d’opérateurs de téléphonie, de données et d’internet, qui représente 158 milliards de dollars, en proposant des solutions pour aider les clients à évoluer et à se transformer à l’ère du numérique. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.tofaneglobal.com

A PROPOS D’ALTICE EUROPE (ATC & ATCB)

Altice Europe (ATC & ATCB), coté sur Euronext Amsterdam, est un acteur leader de la convergence entre les télécoms, les contenus, les médias, le divertissement et la publicité.

Altice propose des produits et des services innovants qui étendent le champ des possibles pour plus de 30 millions de clients grâce à des réseaux fibre et mobile ultra performants. Altice est également un fournisseur de solutions digitales pour des millions de clients entreprises.

Altice innove en matière de technologies, de recherche et développement et permet à tous de vivre leurs passions en fournissant un contenu original, des émissions de télévision attrayantes et de qualité, ainsi que des chaînes d'information internationales, nationales et locales. Altice diffuse des événements sportifs de haute qualité en direct et permet à ses clients de profiter des médias et des divertissements les plus connus.

Altice Europe est présent en France, au Portugal, en Israël et en République Dominicaine.

