TOP 20 Mondial : Les plus grosses sociétés cotées

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Rechercher les plus grosses capitalisations boursières revient à identifier les sociétés les plus chères du monde, puisque la capitalisation représente, de façon simplifiée, le prix qu’il faudrait payer si l’on voulait se procurer la totalité des titres d’une société, à leur cours de marché actuel.



Parmi ce classement mondial, force est de constater la dominance des sociétés américaines et l’absence totale de sociétés françaises. Seules deux valeurs européennes figurent dans la liste, il s’agit de la suisse Nestlé et la néerlandaise Royal Dutch Shell. Nous retrouvons également trois géants asiatiques, dont deux sociétés technologiques (Tencent et Samsung Electronics) et une financière (Industrial and Commercial Bank of China).



Outre-Atlantique, les valeurs technologiques sont à l’honneur : les GAFAM se sont imposés au fil du temps et font aujourd’hui la course à la première place et aux 1 000 milliards de dollars de capitalisation. Facebook et Amazon ont grapillé des places dans le classement, écartant les vieilles gloires comme General Electric, AT&T, ou encore P&G. La société de Jeff Bezos s’est hissée à la seconde place du palmarès alors qu’elle n’était que neuvième en mars 2016 et Facebook…n’existait même pas il y a quinze ans ! Ces changements témoignent des bouleversements du paysage économique et financier et de l’intérêt croissant des investisseurs pour les nouvelles technologies.



La première valeur technologique européenne qui apparait dans le classement se trouve bien loin derrière. Il s’agit de la société allemande SAP, avec environ 143 milliards de dollars de capitalisation, soit 6,5 fois moins qu’Apple ! C’est indéniable, le Vieux Continent a pris le virage du numérique avec un train de retard et conserve ses champions dans les secteurs traditionnels. Cela est également le cas en France.



Europe : Présence incontestable des Suisses





Cliquez sur l'image pour l'agrandir





Royal Dutch Shell, spécialisée dans la production et la distribution de pétrole et de gaz naturel, dispose d’excellentes notations Zonebourse (classement sur 5 étoiles). Comparées aux entreprises du même secteur, et aux valeurs néerlandaises en général, la société bénéficie d’un rendement et de révisions de BNA et de CA plus importantes, ainsi qu’une valorisation plus intéressante. Les 20 analystes suivant le dossier sont globalement positifs et estiment que la valeur présente un potentiel de hausse frôlant les 9%.



Nestlé, 1er groupe agroalimentaire mondial, dispose d’une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevée. Présent dans plus de 190 pays dans le monde, le groupe suisse commercialise plus de 2000 marques d’aliments et de boissons depuis plus de 150 ans ! Pionnier dans son domaine, Nestlé offre une bonne visibilité aux investisseurs, c’est-à-dire que les estimations des analystes concernant l’évolution de l’activité du groupe, ne sont pas dispersées, ou complétement opposées. De plus, le groupe verse à ses actionnaires d’importants dividendes par rapport à ses concurrents et présente un potentiel de hausse de près de 5% (consensus de 26 analystes).



Novartis figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques du monde grâce à ses innovations scientifiques et à la découverte de traitements révolutionnaires. Créée en 1996 par la fusion de deux sociétés suisses, elle développe des solutions pour améliorer et prolonger la durée de vie des personnes. Sa capitalisation boursière a d’ailleurs, cette semaine, dépassé celle de La Roche Holding, un autre grand groupe pharmaceutique Suisse. La société dispose de solides fondamentaux : l’activité exercée est particulièrement rentable et ses révisions de BNA sont nettement plus élevées que celles des sociétés issues du secteur de la santé en général et même des sociétés helvétiques dans leur ensemble. L’écart entre son dernier cours (82 CHF) et l’objectif moyen des 26 analystes suivant le dossier, dévoile un potentiel de hausse de plus de 9%.



France : La pépite LVMH



Cliquez sur l'image pour l'agrandir

LVMH, est présent dans cinq domaines : les vins & spiritueux, la mode & maroquinerie, les parfums et cosmétiques, les montres et joaillerie et enfin, la distribution sélective. Le groupe dispose de fondamentaux solides : croissance, rentabilité et visibilité élevée et, endettement faible. Le montant de ses ventes en 2017 s’est élevé à 42,6 milliards d’euros, un chiffre en constante augmentation (+13,4% en un an) et son bénéfice par action a dépassé de 29,7% comparé aux prévisions. Les 31 analystes suivant le dossier sont positifs sur la valeur. Retrouvez l’analyse de notre spécialiste Thomas Gouttman sur LVMH en cliquant



Total figure parmi les 1ers groupes pétroliers au monde. Avec d’excellentes notes Zonebourse, la société dispose de fondamentaux solides et d’un potentiel de hausse de 13% (consensus de 28 analystes). La société profite du rebond des cours du pétrole (Brent +9,6% depuis janvier et +50,6% sur un an glissant) et ses révisions de BNA et de chiffre d’affaires sont croissantes.



L’Oréal est le 1er groupe cosmétique de la planète. Créé en 1909, il est aujourd’hui présent dans 150 pays dans le monde, sur tous les continents et dispose d’une bonne situation financière et d’une activité particulièrement rentable (avec des marges nettes élevées et en augmentation). Le consensus des 28 analystes suivant le dossier recommande de conserver la valeur. Le potentiel en bourse semble toutefois limité, puisque l'objectif moyen de 197 euros est inférieur aux cours actuels.



