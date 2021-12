TOP CONSULTATIONS 2021 ZONEBOURSE

Totalénergies

Même si ce n’est pas surprenant, certains feront la grimace en voyant le champion français de l’or noir parmi cette liste. Tombée sous les 22€ pendant la première phase de la crise, c’est sans surprise que les français se sont intéressés à la valeur qui offrait alors un rendement annuel très alléchant, juste au-dessus des 12%. Le titre est d’ailleurs connu pour offrir un dividende trimestriel en constante croissance depuis plusieurs dizaines d’années, lissé par un ajustement du taux de distribution qui atténue le manque de régularité des postes du compte de résultats.

Figure 1 : BNA et dividendes de TotalEnergies depuis 2011

Sur l’année 2021, Total Energies réalise une performance boursière avoisinant les 23%, très proche de celle de son indice de référence : le CAC40 GR. Dans sa dernière publication de résultats (T3), le groupe affiche une marge d’EBITDA de 20.17% et une marge nette de 9.6%, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne historique. On notera qu’en dépit de son business toujours controversé, le coût moyen de l’endettement (charges financières/dette long terme) gravite autour des 1% et montre une confiance sans faille des prêteurs qui financent le capital économique de la société à hauteur de 38%. La rentabilité des capitaux propres est quant à elle en constante baisse depuis 2006.

Il semblerait que le plan d’investissement de 60 milliards d’euros, que Total Energies va étaler sur les 10 prochaines années, a convaincu les investisseurs que le désir de transition était bien réel. La multiplication des projets solaires et l’installation progressive de dizaines de milliers de bornes de recharges dans ses stations est là pour le prouver, encore faut-il être convaincu de l’intérêt de passer au tout électrique.

Le Bêta de l’action est de 1.17, pour une volatilité 200 jours de 22.72%. Le free cash-flow par action du S1 2021 est de 8.2%. Son PER moyen sur 12 ans est de 13.6.

Air Liquide

Éternelle valeur préférée des investisseurs particuliers, c’est sans surprise qu’Air Liquide figure dans ce top consultations. La société, connue pour son parcours sans faute sur les marchés et ses actions gratuites pour les détenteurs au nominatif, conserve son charme et continue d’amadouer les fervents du style de gestion « bon père de famille ».

Sur l’année 2021, Air Liquide réalise une performance boursière avoisinant les 10%, nettement en dessous de celle de son indice de référence. Lors de sa publication du S1 2021, le groupe affiche une marge d’EBITDA de 27.6% et une marge nette de 11.9%, légèrement au-dessus de la moyenne historique. L’impressionnante régularité des postes comptables et la visibilité (faible dispersion des avis des analystes) explique sans aucun doute l’engouement pour l’entreprise. Que ce soit pour Total Energies ou Air Liquide, on comprend que l’atmosphère actuelle, relativement tendue, soit bénéfique pour ce type de titres.

Figure 2 : Cours de l'action Air Liquide depuis 2002

Le Bêta de l’action est de 0.58, pour une volatilité 200 jours de 28.18%. Le free cash-flow par action du S1 2021 est de 3.1%. Son PER moyen sur 13 ans est de 22.2.

LVMH

Alors que les amateurs des valeurs du luxe ont retenu leur souffle entre août et octobre 2021, LVMH s’en sort relativement bien et prouve une fois de plus sa consistance en matière de résultats. En effet, alors que la croissance chinoise à deux chiffres est désormais une histoire passée, on peut se demander à quel point les statistiques macroéconomiques impactent les ventes de sac à main Bella à 2800€ et les parfums Elixir sauvage à 100€. Après tout, leur objectif principal est de cultiver rêve, fantasme, réussite et inaccessibilité. Quoi de mieux que des statistiques médiocres pour renforcer cette image ?

Sur l’année 2021, LVMH réalise une performance boursière avoisinant les 32%, au-dessus de son indice de référence. Le conglomérat d’entreprises exploitant plus de 70 marques de prestige affiche sur son premier semestre 2021 une marge d’EBITDA de 35.5% et une marge nette de 19.4%, nettement au-dessus de la moyenne historique. Avec un peu de recul, LVMH est un grand gagnant de la crise et reste une valeur intéressante en dépit de la dépréciation des affaires dans les régions asiatiques.

Figure 3 : Evolution des principaux postes du compte de résultats de LVMH depuis 2011

Le Bêta de l’action est de 0.96, pour une volatilité 200 jours de 24.56%. Le free cash-flow par action du S1 2021 est de 4.6%. Son PER moyen sur 13 ans est de 25.4.

STMicroelectronics

S’il y a bien un segment de marché dont la sphère économique et financière a parlé courant 2021 c’est celui des semi-conducteurs. À la radio, aux JT ou à la Une des sites de presse, les pénuries de puces sont constamment revenues sur la table. Et pour cause, les répercussions sont nombreuses et mettent en difficulté des entreprises de tous secteurs. L’un de nos fleurons nationaux, Renault, a notamment été contraint d'annoncer le 22 octobre dernier, anticiper une perte de production « proche de 500 000 véhicules sur l’année». On se doute alors que les fabricants de puces ont bénéficié de ce contexte en dépit de la complexité de leurs chaînes de production et des disruptions que celles-ci ont connues. Ils ont parfois dû faire un choix dans les clients qu’ils allaient livrer en temps et en heure.

Sur l’année 2021, STMicroelectronics réalise une performance boursière avoisinant les 33%, au-dessus de son indice de référence. Le champion des puces destinées à l’automobile affiche sur son premier semestre 2021 une marge d’EBITDA de 27.2% et une marge nette de 12.8%, au-dessus de la moyenne historique. Le groupe se démarque au sein de son indice par sa note ESG et sa stratégie en matière d’environnement, courant 2021 il retrouve d’ailleurs sa place dans l’indice européen de développement durable de Dow Jones.

Figure 4 : Evolution des principaux postes du compte de résultats de STMicroelectronics depuis 2011

Le titre, dont le succès est relativement récent (2019), corrige en cette fin d’année et s’approche de sa MM 100 jours qui a joué son rôle de support un peu plus tôt en octobre.

Le Bêta de l’action est de 1.12, pour une volatilité 200 jours de 29.49%. Le free cash-flow par action du S1 2021 est de 3%. Son PER moyen sur 11 ans est de 29.7.

Valneva SE

Enfin une valeur qui crée la surprise dans ce top consultations ! Ce classement ne serait rien sans voir une mid-cap du secteur biotechnologique. A ce jour, les deux vaccins commercialisés par la société sont le vaccin contre l’encéphalite japonaise et le choléra. Son plus gros contrat (140 millions d’euros sur 3 ans) est celui signé en 2020 avec le département américain de la défense pour la distribution de son vaccin contre l’encéphalite japonaise (seul vaccin approuvé par la FDA), virus transmis par les moustiques en Asie. Le portefeuille R&D du groupe inclut un candidat vaccin contre la maladie de Lyme, le chikungunya et la COVID-19.

Sur l’année 2021, Valneva SE réalise une performance boursière avoisinant les 233%. Sur le premier semestre 2021, l’entreprise n’est toujours pas rentable et affiche un résultat opérationnel de -86.75 millions d’euros. Son poste de dépense le plus important est sans surprise la R&D, avec 78 millions d’euros qui viennent amputer un chiffre d’affaires de 47.5 millions. On notera que le coût moyen d’endettement de l’entreprise approche les 10%.

La volatilité 200 jours du titre est de 104.59% qui s’explique notamment par le gap baissier entre le 10 et 13 septembre 2021. Le free cash-flow par action du S1 2021 est de 4.3% (historique clairement instable).

Enfin, je me suis amusé à évaluer la performance d’un portefeuille qui contiendrait l’ensemble de ces valeurs depuis le 1er janvier 2021 et devinez quoi ? Le portefeuille affiche une performance de 27,3% ! Félicitations, ensemble vous avez surperformé la plupart des marchés !