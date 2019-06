TOTAL : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 29 mai 2019 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 13 juin 2019 au 19 juin 2019 :

Jour de la transaction Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (en EUR/action) Montant des transactions (EUR) Code identifiant marché 13.06.2019 625 628 47,1910 29 524 011 XPAR 13.06.2019 149 500 47,2069 7 057 432 BATE 13.06.2019 165 965 47,1856 7 831 158 CHIX 13.06.2019 58 764 47,1570 2 771 134 TRQX 14.06.2019 601 138 47,0767 28 299 593 XPAR 14.06.2019 360 000 47,0446 16 936 056 BATE 14.06.2019 135 677 47,0532 6 384 037 CHIX 14.06.2019 64 642 47,0723 3 042 848 TRQX 17.06.2019 531 142 47,1270 25 031 129 XPAR 17.06.2019 373 970 47,1227 17 622 476 BATE 17.06.2019 123 344 47,1366 5 814 017 CHIX 17.06.2019 62 786 47,1613 2 961 069 TRQX 18.06.2019 653 307 47,8234 31 243 362 XPAR 18.06.2019 468 840 47,9865 22 497 991 BATE 18.06.2019 144 225 47,7817 6 891 316 CHIX 18.06.2019 62 880 47,8065 3 006 073 TRQX 19.06.2019 527 409 48,2256 25 434 615 XPAR 19.06.2019 451 695 48,2232 21 782 178 BATE 19.06.2019 107 817 48,2146 5 198 354 CHIX 19.06.2019 53 246 48,2220 2 567 629 TRQX Total 5 721 975 47,5179 271 896 477

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

