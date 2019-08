TOTAL : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2019 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 08 août 2019 au 14 août 2019 :

Jour de la transaction Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (en EUR/action) Montant des transactions (EUR) Code identifiant marché 08.08.2019 219 689 43,6202 9 582 878 XPAR 08.08.2019 15 290 43,6282 667 075 BATE 08.08.2019 65 836 43,6400 2 873 083 CHIX 08.08.2019 19 411 43,6191 846 690 TRQX 09.08.2019 236 534 43,5331 10 297 058 XPAR 09.08.2019 14 643 43,5321 637 441 BATE 09.08.2019 73 054 43,5321 3 180 194 CHIX 09.08.2019 20 103 43,5370 875 224 TRQX 12.08.2019 212 554 43,3909 9 222 909 XPAR 12.08.2019 13 296 43,3999 577 045 BATE 12.08.2019 77 223 43,3845 3 350 281 CHIX 12.08.2019 19 590 43,3760 849 736 TRQX 13.08.2019 212 144 43,8570 9 303 999 XPAR 13.08.2019 15 770 43,8179 691 008 BATE 13.08.2019 75 527 43,8388 3 311 013 CHIX 13.08.2019 15 626 43,8902 685 828 TRQX 14.08.2019 282 878 43,6305 12 342 097 XPAR 14.08.2019 17 687 43,5956 771 075 BATE 14.08.2019 87 917 43,5967 3 832 888 CHIX 14.08.2019 23 063 43,5997 1 005 539 TRQX Total 1 717 835 43,6032 74 903 064

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190815005536/fr/