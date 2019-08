TOTAL : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2019 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 15 août 2019 au 21 août 2019 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en

EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 15.08.2019 218 069 43,2275 9 426 578 XPAR 15.08.2019 14 870 43,2617 643 301 BATE 15.08.2019 75 546 43,2207 3 265 151 CHIX 15.08.2019 21 951 43,2639 949 686 TRQX 16.08.2019 179 313 43,3420 7 771 784 XPAR 16.08.2019 12 033 43,3405 521 516 BATE 16.08.2019 66 317 43,3408 2 874 232 CHIX 16.08.2019 19 207 43,3312 832 262 TRQX 19.08.2019 184 792 43,8853 8 109 660 XPAR 19.08.2019 12 941 43,8965 568 064 BATE 19.08.2019 61 711 43,9233 2 710 552 CHIX 19.08.2019 13 928 43,8978 611 408 TRQX 20.08.2019 185 812 43,8636 8 150 383 XPAR 20.08.2019 15 438 43,8442 676 867 BATE 20.08.2019 77 849 43,8427 3 413 110 CHIX 20.08.2019 17 206 43,8571 754 605 TRQX 21.08.2019 177 090 44,3370 7 851 639 XPAR 21.08.2019 13 643 44,3838 605 528 BATE 21.08.2019 62 605 44,3812 2 778 485 CHIX 21.08.2019 15 430 44,3234 683 910 TRQX Total 1 445 751 43,7134 63 198 723

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

