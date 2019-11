TOTAL: Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2019 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 31 octobre 2019 au 6 novembre 2019 :

Jour de la transaction Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (en EUR/action) Montant des transactions (EUR) Code identifiant marché 31.10.2019 331 436 47,1099 15 613 917 XPAR 31.10.2019 58 743 47,1187 2 767 894 CHIX 31.10.2019 2 000 47,1304 94 261 TRQX 31.10.2019 74 806 47,1052 3 523 752 BATE 01.11.2019 174 218 47,5661 8 286 871 XPAR 01.11.2019 43 679 47,5813 2 078 304 CHIX 01.11.2019 21 739 47,5462 1 033 607 TRQX 01.11.2019 33 660 47,5687 1 601 162 BATE 04.11.2019 192 658 48,4298 9 330 388 XPAR 04.11.2019 34 517 48,4337 1 671 786 CHIX 04.11.2019 28 445 48,4127 1 377 099 TRQX 04.11.2019 33 466 48,4285 1 620 708 BATE 05.11.2019 189 101 49,3059 9 323 795 XPAR 05.11.2019 29 981 49,3111 1 478 396 CHIX 05.11.2019 29 918 49,3082 1 475 203 TRQX 05.11.2019 34 940 49,3013 1 722 587 BATE 06.11.2019 194 741 49,2442 9 589 865 XPAR 06.11.2019 34 981 49,2209 1 721 796 CHIX 06.11.2019 29 944 49,2555 1 474 907 TRQX 06.11.2019 44 962 49,2276 2 213 371 BATE Total 1 617 935 48,2094 77 999 669

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

